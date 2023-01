Fotballryktene: Han kan bli lagkamerat med Ødegaard

Den kjente overgangsguruen Fabrizio Romano melder på Twitter at Atletico Madrid er nær ved å signere Memphis Depay (28) fra Barcelona. Romano skriver at det skal dreie seg om en overgangssum rundt tre millioner euro (rett under 32 millioner norske kroner).

Romano skriver også torsdag formiddag at Arsenal har åpnet samtaler med Brighton for å signere Leandro Trossard (28). Italieneren skriver at Arsenal skal være klar med et bud for en permanent overgang for belgieren, og at det alt er enighet om de personlige betingelsene.

Daily Mail melder at West Ham forsøkte å låne Harry Maguire (29), men Manchester United-manager Erik Ten Hag avslo forespørselen ettersom han ønsker å beholde Maguire ut sesongen.

West Ham har også lagt inn bud på Aston Villas Danny Ings (30). London-klubben har slitt med å score mål denne sesongen, og tanken bak overgangen er å styrke laget offensivt, skriver Telegraph. Ifølge Sky Sports må West Ham ut med 15 millioner pund.

Tidligere Chelsea-manager Thomas Tuchel (49) skal være interessert i å gjøre comeback til managerrollen. Men nå skal det være Chelseas byrivaler Tottenham som er aktuelle for tyskeren, dersom Antonio Conte (52) forlater Spurs, skriver Evening Standard.

Som meldt i gårsdagens fotballrykter skrev Football Insider at Nottingham Forest var interessert i Chris Wood (31). Nå skal Forest og Newcastle være i gang med samtaler om den newzealandske spissen, ifølge Daily Mail.

FCK har bekreftet at de er i forhandlinger med Leicester angående venstreback Victor Kristiansen (20), skriver Leicester Mercury. København-klubben sier også at det likevel ikke er sikkert at det blir en overgang. Leicesteravisen skriver at summen det dreier seg om er på rundt 17 millioner britiske pund (nesten 206 millioner norske kroner). Avisen skriver også at overgangen i så fall blir det største salget både i FCKs og Superligaens historie.

REKORDSALG: Victor Kristiansen kan bli det dyreste salget i Superligaens historie. Foto: Francisco Seco/AP

Den spanske sportsavisen AS siterer Catalunya Radio på at Sergio Busquets (34) skal ha takket nei til å bli lagkamerat med blant andre Cristiano Ronaldo i saudiarabiske Al Nassr. Busquets skal ha bli tilbudt en årslønn på 20 millioner euro (i underkant av 215,5 millioner norske kroner), skriver avisen.