Fotballryktene: – Enig med ny klubb

Selv om Manchester City stakk av med «The Treble» virker det ikke som Pep Guardiola hviler på laurbærene.

Spanske Marca melder at de lyseblå vurderer et bud på PSGs Achraf Hakimi og at de ikke vil nøle med å betale et stort beløp for den marokkanske landslagsspilleren.

Samme klubb har kommet til enighet med RB Leipzigs kroatiske midtstopper Josko Gvardiol, ifølge overgangsguru Fabrizio Romano.

Vi holder oss hos den ferske Champions League-mesteren litt til. Guardiola skal ha tilbudt en forbedret kontrakt til Saudi-linkede Bernardo Silva, skriver Sunday Times.

Samme avis mener at i den røde delen av Manchester er fokuset nå på midtbanespillere, og Brightons Moises Caicedo skal toppe listen, etter lite fremgang i forsøket på å signere Chelseas Mason Mount.

United er misfornøyde med Chelsea, etter at budene på England-stjernen ble lekket til omverdenen, ifølge Manchester Evening News.

Erik Ten Hag har også et øye til den serbiske keeperen Djordje Petrovic, som fikk prisen årets redning i MLS for klubben New England Revolution, ifølge samme nettsted.

Liverpool, Manchester United og Chelsea skal også ha et møte med Napoli-spiss Victor Osimhens agenter neste uke om en mulig overgang, hevder Express.

Bayern München-manager Thomas Tuchel skal ha bedt egen klubb om å by på Barcelonas Frenkie de Jong, melder Foot Mercato.

Arsenals Folarin Balogun ble lånt ut til Reims sist sesong, og London-klubben har satt en prislapp på 35 millioner pund, skriver The Sun.