Fotballryktene: – Dette er Bellinghams førstevalg

England-juvelen Jude Bellingham er en av verdens mest ettertraktede spillere. Nå melder AS at midtbanespilleren ønsker seg til Real Madrid. Dortmund-stjernen skal også være ønsket av Liverpool, Manchester City og Manchester United.

Manuel Locatelli, som vant EM med Italia i fjor, kan være en mulig backup-løsning for Real Madrid dersom de ikke skulle lykkes med å signere engelskmannen. Locatelli er utlånt til Juventus fra Sassuolo.

VM-vinneren Enzo Fernandez er en annen ettertraktet kar. Nå skal Benfica ha avslått et bud på 21-åringen på omtrent én milliard kroner. Han har vært koblet til både Real Madrid og Liverpool. Det skriver Record.

Adrien Rabiots Juventus-kontrakt går ut til sommeren. Nå skriver Repubblica at Arsenal vil hente den franske landslagsspilleren. The Times hevder også at Tottenham er ute etter urokråken.

Daily Mail skriver at de to London-rivalene også skal være interesserte i Brightons Alexis Mac Allister. Midtbanespilleren var sentral på Argentinas VM-lag.

Leeds har sendt en forespørsel til Everton angående Mason Holgate. Men 26-åringen skal også ha interesse fra Lyon. Det hevder The Sun.

En annen som kan være på vei bort fra Everton er Abdoulaye Doucuré. Både Nottingham Forest og Fulham skal være ute etter den 29-årige midtbanespilleren. Det skriver Daily Mail.