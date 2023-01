Fotballryktene: – De Jong har endret mening om United

Det kan bli flere nye ansikter på Old Trafford i løpet av sesongen. Her er mandagens fotballrykter.

Frenkie de Jong skal ha endret mening og ønsker å signere for Manchester United til sommeren. Det melder spanske Fichajes. De Jong kunne signert for United i forrige overgangsvindu, men 25-åringen ville bli i Barcelona. At han nå åpner for en overgang til Premier League til sommeren skal ha utløst sinne i Barcelona - fordi de trengte pengene i forrige vindu.

Også Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram er aktuell for Manchester United ifølge Mirror. United skal være desperate etter å signere en angrepsspiller i løpet av januar og skal være i førersetet for å sikre seg 25-åringen.

Ifølge The Athletic har Chelsea kommet til enighet med Monaco om en overgang for Benoit Badiashile. 21-åringen vil signere en langtidskontrakt med London-klubben.

Chelsea, Manchester United og Tottenham er alle på jakt etter VM-profilen Denzel Dumfries. Ifølge Express er det Tottenham som foreløpig er nærmest å sikre seg Inter Milan-spilleren.

Arsenal har sikret seg Mykhailo Mudryk fra Shakhtar Donetsk. 21-åringen har signert en femårsavtale med ligalederen, ifølge Sport Arena.

Samtidig kan Mikel Arteta få ønsket sitt oppfylt og sikre seg Leicesters Youri Tielemans.

Everton har ifølge Football Insider meldt sin interesse for Manchester Uniteds Anthony Elanga og kan sikre seg angrepsspilleren i januar.

Liverpool har forsterket stallen med Cody Gakpo, men det kan komme flere signeringer i løpet av dette overgangsvinduet. Ifølge Fabrizio Romano er en midtbanespiller høyest på ønskelisten for Merseyside-klubben. Jürgen Klopp har uttalt at dersom de har midlene til det, vil det komme flere signeringer i januar.