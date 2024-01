Forklarer de absurde bildene: – En fornærmelse mot fansen

SPESIELT SKUE: Disse karene var like bak Chelsea-benken under lørdagens Premier League-kamp på Stamford Bridge. Foto: PAUL CHILDS

Lørdag vant Chelsea sin fjerde strake hjemmekamp på Stamford Bridge. Men det var ikke bare Cole Palmers matchvinnerscoring som stjal oppmerksomheten i etterkant av London-derbyet.

For på plassene like bak Chelsea-innbytterne og Mauricio Pochettino, oppsto det bisarre scener underveis i kampen.

På rad og rekke sto sju pent kledde herrer og gjorde forskjellige påfunn. Boklesing, tannpuss og klokketitting var tre av de merkelige tingene de uvanlige tilskuerne fant på – og alt skjedde midt under kampen kun få meter bak Pochettino og co.

So the cast of Argylle (apparently) are doing something during the Chelsea v Fulham game #CHEFUL pic.twitter.com/ScSymPAESr — Sonia Twigg (@twiggsonia) January 13, 2024

I ettertid viser det seg at det hele var et reklamestunt for den kommende Hollywood-filmen Argylle. Chelsea-manageren ble også spurt om det etter seieren.

– Jeg var klar over det. Det påvirket ikke noe av kampen eller spillerne, sa Pochettino.

REKLAMERTE: Chelsea-manageren og innbytterne hadde også på seg jakker med Argylle-logoen på armen. Foto: DYLAN MARTINEZ

– For fansen tror jeg det er fint å se promoteringen av filmen og jeg syns den ser veldig, veldig bra ut. De inviterte meg til premieren, kunne argentineren fortelle.

Ifølge The Independent sin kamprapport var det flere supportere som ikke fikk den kampopplevelsen de hadde forventet. Avisen skriver at flere fans som satt bak de mystiske herrene, fikk vesentlig dårligere utsikt til banen.

The Guardian-skribent Jacob Steinberg lot seg provosere av påfunnet. Han påpeker også at filmen er produsert av et selskap som Chelsea-eier Todd Boehly også eier.

– Folk var her for å se kampen. Ideen om at noen brydde seg om Boehlys sideprosjekt var en fornærmelse mot betalende supporterne, skriver Steinberg.

Skribenten er ikke imponert over hvordan klubben har utviklet seg under amerikanerens eierskap.

– Under dette eierskapet har Chelsea tidvis fremstått som «tacky» og besatt av kjendiser.

PÅ PLASS: Chelsea-eier Todd Boehly var på plass under lørdagens kamp. Der satt han ved siden av tidligere Chelsea-manager Frank Lampard. Foto: DYLAN MARTINEZ

Det ble også hevdet at Dua Lipa, som spiller i den kommende filmen, var på plass under oppgjøret på Stamford Bridge.

– Dette er Chelsea nå, hvor fotballen tilsynelatende må konkurrere med Hollywood om oppmerksomheten, mener Guardian-skribenten.

Til tross for det omdiskuterte pr-stuntet, står Chelsea nå med fire seirer på de fem siste kampene. 23. januar møter de Middlesbrough til returoppgjør i semifinalen i ligacupen.