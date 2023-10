Foreldrene til Liverpool-Díaz kidnappet – frykt for at faren tas ut av landet

FORELDRENE KIDNAPPET: Liverpool-spiller Luis Díaz, her i en Premier League-kamp denne sesongen. Foto: Oli Scarff / AFP / NTB

Politi- og militærstyrker søker etter faren til Luis Díaz (26). Innenriksministeren frykter at han blir tatt med ut av Colombia.

Luis Díaz' foreldre ble bortført natt til søndag norsk tid, opplyser både det colombianske militæret og statsadvokaten på X/Twitter.

Kidnappingen skjedde i byen Barrancas i La Guajira, skriver colombianske Semana. Dette er stedet Luis Díaz vokste opp.

Luis Díaz' mor ble senere løslatt, opplyser Colombias president Gustavo Petro på X/Twitter.

Søket fortsetter etter Luis Díaz' far. Politi- og militærstyrker samarbeider i søket. Søndag ettermiddag norsk tid sier Colombias innenriksminister Luis Fernando Velasco ifølge Semana at de frykter kidnapperne skal ta med faren ut av landet og til Venezuela.

INNENRIKSMINISTER: Luis Fernando Velasco. Foto: Luis Jaime Acosta / Reuters / NTB

Kidnapperne er ennå ikke identifisert, opplyser innenriksministeren.

– Et spesialisert team av påtalemyndigheter, politietterforskere og militæret har en pågående aksjon for å lokalisere disse personene, avklare fakta og finne de ansvarlige, skrev statsadvokaten.

Ute av troppen

Luis Díaz er ikke i Liverpools tropp til søndagens kamp mot Nottingham Forest.

RYSTET: Liverpool-manager Luis Díaz. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

– Det var en ganske tøff natt. Jeg har aldri opplevd det før. Det er en ny erfaring jeg aldri trengte, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Semana skriver at moren er i trygget etter koordinert aksjon mellom politi- og militærstyrker.



Litt over klokken ni søndag morgen har Liverpool, Díaz' arbeidsgiver, kommet med følgende uttalelse:

«Liverpool Football Club kan bekrefte at vi er klar over at det er en pågående situasjon som involverer familien til Luis Diaz i Colombia»

«Det er vårt inderlige håp at saken løses trygt og så raskt som mulig. I mellomtiden vil spillerens velferd fortsette å være vår umiddelbare prioritet.»

KRISE: Luis Díaz' foreldre ble kidnappet. Foto: Manuel Binder / BILDBYRÅN

Kom til Liverpool i 2022

Det verserer så langt forskjellige versjoner av hvordan foreldrene ble bortført, rapporter Semana, som samtidig melder at det umiddelbart ble iverksatt en plan for å hindre kidnapperne i å forflytte seg langt.

Luis Díaz har spilt i Liverpool siden januar 2022. Da kom den nå 26 år gamle kantspilleren fra den portugisiske storklubben Porto.

På de elleve første kampene denne sesongen står Luis Díaz med tre scoringer og én målgivende pasning.