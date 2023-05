Forbausende tall etter nytt Haaland-mål: – Derfor han er verdens beste

EFFEKTIV: Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn mål for Manchester City. Foto: Carl Recine / Reuters

Everton - Manchester City 0-3

I det 39. spilleminutt stanget Erling Braut Haaland inn sitt 36. Premier League-mål for sesongen da han sendte Manchester City opp i 2-0 på Goodison Park mot nedrykkstruede Everton søndag ettermiddag.

Headingen var kun den tredje ballberøringer til Haaland.

– Han er verdens giftigste når han først får sjansen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



KONGE I LUFTEN: Erling Braut Haaland header inn 2-0 på Goodison Park. Foto: Carl Recine / Reuters

– At han ikke er så mye involvert i spillet er nok en del av kampplanen, for vi har sett i andre kamper at han involverer seg langt mer i banespillet og oppbyggingen av angrep, mener Mathisen.

– Alltid påskrudd



I løpet av hele første omgang var Haaland borti ballen kun fem ganger. Det tok 27 minutter før det første touchet kom for jærbuen.

– Antall touch betyr ikke noe, for tilstedeværelsen hans endrer seg ikke. Han er alltid på plass og klar. Selv om han ikke får ballen, bidrar han enormt mye. Han er alltid påskrudd, sier treneren til Manchester Citys kvinnelag, Gareth Taylor, på klubbens egen kampsending.

– Han er en spiller som ikke har mange berøringer. Det viktigste for ham er at berøringene er avgjørende, sier tidligere Manchester City-spiss Shaun Goater på den samme sendingen.

– Det er det som er så fantastisk med Haaland. Sånt skjer når han nesten ikke er involvert. Det er derfor han er verdens beste nier, sier tidligere landslagssjef Nils Johan Semb på Viaplay.

TOMÅLSSCORER: Ilkay Gündogan scoret både 1-0 og 3-0 mot Everton. Foto: Carl Recine / Reuters

– Alltid trøbbel



Haaland står med 52 mål på 48 kamper i alle turneringer denne sesongen. I tillegg har superspissen åtte målgivende pasninger.

Haaland roses for måten søndagens 2-0-mål kom.

– Hodespillet er noe av det han har utviklet mest de siste årene. Haaland har en spenst og kraft som få andre kan matche, og når han får er slikt innlegg og såpass med plass i feltet er det alltid trøbbel for motstanderen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



BYTTET UT: Ilkay Gündogan og Erling Braut Haaland ble byttet ut av Pep Guardiola med tolv minutter igjen av ordinær tid. Onsdag venter Real Madrid i Champions League. Foto: Carl Recine / Reuters

Ilkay Gündogan hadde sendte Manchester City opp i 1-0 like før Haalands scoring. Tyskeren vartet opp med en kunstscoring med ryggen til mål. Gündogan økte til 3-0 på frispark rett etter pause.

Hvile før Real Madrid-returen

Haaland ble byttet ut med tolv minutter igjen av ordinær tid. Like før hadde han blitt felt av Everton-målvakt Jordan Pickford, men det ble ikke dømt noe straffespark tross protester fra Haaland og City-leiren.

Onsdag kveld venter Real Madrid i det TV 2 Play-sendte returoppgjøret i Champions League-semifinalen hjemme på Etihad. Det første oppgjøret endte 1-1.

Trodde ikke det han så da Haaland stanset

– Med Haalands viktigste kamp til nå i karrieren førstkommende onsdag passet det veldig greit for både han og City med en såpass kontrollert seier. Premier League har de full kontroll på, og nå er det Real Madrid og Champions League som får fullt fokus. For et eventyrlig returoppgjør vi har i vente, sier Jesper Mathisen.

Manchester City vant til slutt 3-0, som betyr at de er fire poeng foran Arsenal når begge lagene har igjen tre ligakamper. Everton ligger på 17. plass, ett poeng foran nedrykksstreken, to kamper før slutt.



Se Champions League-returen mellom Manchester City og Real Madrid på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play onsdag 17. mai fra klokken 20.00.