– Folk på Jæren snakker ikke om Erling eller andre sin lønn

Manchester City-stjernen Erling Braut Haalands norske ligning for 2021 viste en skattelignet formue på 92,5 millioner kroner, som var opp fra 76,7 millioner kroner året før.

Folk på Jæren og Bryne-supporterne ikke snakker om Erling eller andre sin lønn Ole Morten Hobberstad, Bryne-supporter

For 2022 viser de norske skattetallene 23-åringens inntekt var på 48270 kroner og den nøyaktige formuen 3,74 millioner kroner.

Braut Haaland har imidlertid store inntekter i utlandet, og tidligere i år ble det kjent at han landet en plass på Forbes liste over verdens best betalte atleter, ifølge Dagens Nærlingsliv. Med en inntekt på 40 millioner dollar, 434 millioner kroner etter dagens kurs, er han nå den 32. best betalte atleten i verden, ifølge økonomimagasinet. Han skal i tillegg ha sponsorinntekter på 130 millioner kroner, skriver magasinet.

Forbes oppgir ikke hvor det har disse tallene fra.

Ole Morten Hobberstad, pressetalsmann for Brynes supporterklubb «B-gjengen», og som har fulgt Erling Braut Haaland siden angriperen debuterte for Bryne som 15-åring, tar opplysningene om jærbuens lønn med knusende ro.

– Det er astronomiske summer, men generelt er min oppfatning at folk på Jæren og Bryne-supporterne ikke snakker om Erling eller andre sin lønn, sier Hobberstad til TV 2.

FLYTTET TIL SVEITS: Erling Braut Haalands pappa Alfie Haaland har flyttet til Sveits. Foto: LEE SMITH

Pappa Alfie Haaland flyttet ifølge folkeregisteret til Andermatt i Sveits den 5. mai i år, og slo dermed følge med Kjell Inge Røkke og en rekke andre norske rikinger som har utvandret til Sveits, som svært ofte omtales som et skatteparadis.

I 2021 sto Alfie Haaland oppført med en formue på 36 millioner kroner og en inntekt på 5,9 millioner kroner.



Han betalte 2,2 millioner kroner i skatt det året.

For 2022 stod Alfie oppført med en inntekt på 2,9 millioner kroner og en formue på 54,5 millioner kroner.

Egil Østenstad, Alfies kamerat som i fjor ble ansatt som ansvarlig for Erling Braut Haalands økonomistyring og investeringer, stod i 2021 oppført med en inntekt på 1,3 millioner året. Etter ansettelsen i Team Haaland har inntekten øket til 1,51 millioner kroner.

Derfor kan du ikke alltid stole på skattetallene