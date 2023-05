Firmino ble avskjedshelt – holdt liv i Liverpools CL-håp

Liverpool - Aston Villa 1-1 (0-1)

Liverpools Champions League-skjebne så ut til å være avgjort da Aston Villa ledet 1-0 til det gjenstod sekunder av ordinær tid, samtidig som Manchester United hadde seiret over Bournemouth.

Men innbytter Roberto Firmino ville det annerledes. I det 90. minutt utlignet brasilianeren i sin siste kamp på Anfield som Liverpool-spiller.

Lørdagens uavgjort-resultat gjør at det fremdeles er et ørlite håp om Champions League-spill neste sesong.

Liverpool er tre poeng bak både Manchester United og Newcastle - som begge har en kamp mer igjen enn Merseyside-klubben.

Straffebom - så tok Villa ledelsen

Etter knappe 20 minutter fikk Ollie Watkins straffe etter en takling fra Ibrahima Konaté. Watkins tok straffen selv og bommet.

Men det var kort vei fra nedtur til opptur, for seks minutter senere sørget Jacob Ramsey for at Aston Villa tok ledelsen på Anfield.

Traff Gakpo i brystet med knottene

Minuttet på overtid i 1. omgang gikk Tyrone Mings knallhardt inn i en duell med Cody Gakpo og traff Liverpool-angriperen i brystet med knottene.

Etter at dommer John Brooks hadde gitt gult kort til Mings gikk VAR inn for å se om det skulle omgjøres til rødt kort. Gakpo ble liggende nede og tok av seg drakten for å vise Brooks knottemerkene. VAR valgte å la det gule kortet stå.

Fem minutter senere ropte Jordan Henderson på straffe da han gikk i bakken etter en duell med Douglas Luiz. VAR sjekket situasjonen og lot den gå.

Annullert scoring

Det ble mer VAR-vrede sett med Liverpool-øyne også etter pause. Ti minutter inn i 2. omgang utlignet Gakpo for Liverpool, men scoringen ble annullert for en offside på Virgil van Dijk i forkant av scoringen.

Saken oppdateres.