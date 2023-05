Ferdig i Manchester United: – Vært veldig vanskelig

Phil Jones' (31) tid i Manchester United er over etter denne sesongen.

Etter 12 år forlater Phil Jones Manchester United etter sesongen. Det melder klubben på sine sider.

Jones' kontrakt med United går ut til sommeren, og den vil ikke bli forlenget.

– De siste årene har vært veldig vanskelig. Det kan ikke benektes. Det er ingen grunn til å gjemme seg unna det, uttaler Jones.

– Familien min har hjulpet meg med å være på rett kurs, og samle og holde meg fokusert, for å prøve å komme i form og prøve å spille mer, fortsetter briten.

Forsvarsspilleren har slitt med skader og spilletid de siste årene.

Han har ikke startet en kamp i Premier League siden 0-4 mot Liverpool i april i fjor.

– Jeg har savnet å spille fotball. Man vokser opp med å spille det og alt man vil er å gjøre det. Det er alltid det jeg har visst, siden ung alder, at man må gjøre det man elsker som jobb.

– Jeg har vært heldig nok til å gjøre det, men ikke så mye som jeg skulle ønske, sier Jones.

Letter to the fans. pic.twitter.com/fmNV1eR9np — Phil Jones (@PhilJones4) May 19, 2023

Jones har også delt nyheten selv på sosiale medier. I et brev beskriver han en krevende tid preget av skader.

– Jeg har sagt før at jeg syntes det var vanskelig å i det hele tatt snakke til mine lagkamerater, fordi jeg ble såret over at jeg ikke kunne hjelpe dem.

I løpet av de tolv årene har Jones blitt kritisert for å ikke være god nok.

Tidligere har delt episoder som at en fremmed mann kom bort og kalte ham «elendig».

At United-legende Rio Ferdinand mente den tidligere kollegaen var bortkastet tid preget ham også.

– Respekten jeg har for Rio er enorm. Han var en fantastisk spiller og jeg elsket å spille med ham. Jeg har lært så mye av ham, men det han sa var dårlig gjort. Veldig dårlig gjort. Jeg liker ikke å krangle, og om han ikke visste, så visste han ikke, sa Jones til The Times i 2021.

Jones kom fra Blackburn tilbake i 2011 og vant ligagull med klubben under Sir Alex Fergusons ledelse i 2012/13-sesongen.

For Manchester United har det blitt 229 kamper og seks mål. 31-åringen har også 27 landskamper for England.