Det engelske fotballforbundet (FA) åpner disiplinærsak mot Manchester City etter at spillerne flokket seg rundt dommer Simon Hooper på overtid i søndagens kamp mot Tottenham.

Manchester City må komme med et svar til FA innen torsdag.

Erling Braut Haaland og flere Manchester City-lagkamerater var rasende på dommer Simon Hooper på overtid.

PROTESTER: Ederson (fra venstre), Erling Braut Haaland og Rúben Dias med dommer Simon Hooper på overtid i søndagens kamp mot Tottenham. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

På stillingen 3-3 sendte jærbuen Jack Grealish gjennom, men dommeren blåste frispark til Haaland for situasjonen i forkant. Haaland var uforstående til at dommeren ikke lot fordelen gå.

– WTF (hva faen?), skrev Haaland på X/Twitter like etter kampen.



Haaland får ingen individuell straff for reaksjonene i etterkant, skriver The Guardian og The Telegraph.



På spørsmål fra Sky Sports om han deler Haalands frustrasjon etter kampen, svarte Manchester City-manager Pep Guardiola:

– Hvis du er fotballspiller, forstår du det.

Haaland fikk gult kort for protestene i kampen som endte 3-3.

