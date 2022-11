– En besettelse jeg sjelden har sett

Erik ten Hags start på karrieren i Manchester United har ikke bare vært fryd og gammen. Lagets hans har variert stort i prestasjonene, og sagaen om Cristiano Ronaldo har tatt mye oppmerksomhet.

Men skal vi tro stjernesigneringen Casemiro, kan United-fansen ha mye å glede seg til. Han mener lagets nederlandske manager har egenskaper og ferdigheter han knapt har sett tidligere.

– Etter å ha vært i fotballen en god stund, selv om jeg bare er 30 år, så er det hans besettelse for å vinne som har overrasket meg mest, sier brasilianeren på pressekonferansen foran Europa League-møtet med Real Sociedad.

Erik ten Hag instruerer Casemiro i Premier League-kampen mot Leicester tidligere i år. Foto: CRAIG BROUGH

Den defensive midtbanespilleren har tidligere spilt under managere som Carlo Ancelotti og Zinedine Zidane.

– Vi vil vinne og han er besatt av å lære oss og gjøre oss bedre på detaljnivå. Den besettelsen med å vinne er noe jeg kun har sett i veldig få managere, sier 30-åringen.

– Jeg mener han har mange styrker. Vi vet alle at det er en prosess og vi vokser sammen, sier Casemiro.

Avfeier pengemotivasjon

Ten Hag har også mye positivt å si om mannen som har vunnet Champions League fem ganger.

– I vår første samtale fortalte han meg at han trengte en ny utfordring ettersom han hadde vunnet alt med Real Madrid.

Flere beskyldte Casemiro om å gå etter pengene da United-overgangen ble et faktum. Deriblant hans tidligere lagkamerat Toni Kroos. Ten Hag mener pengene ikke var det viktigste.

Luka Modric, Casemiro og Toni Kroos vant det ene troféet etter det andre i den spanske hovedstaden. Kroos var ikke fornøyd da Casemiro forlot storklubben. Foto: Antonio Calanni

– Han var en viktig brikke i Real Madrid og de ville ikke selge ham, men han hadde en følelse av at han måtte dra til en annen klubb i en annen liga for å vise sin kvalitet. Det viser hans drivkraft, sier manageren.

– Han vil bli mer og mer viktig for oss. Du ser han vokser for hver kamp og det samme gjør laget, så vi er veldig glade for fremgangen, men vi må holde det gående. Vi er ikke fornøyde ennå og vi må fortsatt forbedre oss.

Torsdagens møte med laget fra San Sebastian blir en ren gruppefinale i Europa League. Engelskmennene er allerede videre, men må vinne for å ta gruppeseieren.

I Premier League ligger Manchester United på femteplass når det gjenstår to runder før VM-pausen.