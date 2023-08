En av de kan bli Haaland-kompis

Manchester City vil forsterke angrepsrekka, Chelsea kan juble og Harry Kane har satt deadline. Les onsdagens fotballrykter her!

Manchester City er på jakt etter en ny rekkekamerat for Erling Braut Haaland, ettersom Riyad Mahrez har gått til saudiske Al-Ahli.

Ifølge Fabrizio Romano kan de ha funnet sin mann i franske Rennes. Deres belgiske stortalent Jeremy Doku (21) blir sett på som en mulig erstatter.

Ifølge The Athletic er Michael Olise (21) et annet alternativ. Crystal Palace-manager Roy Hodgson har innrømmet at det kan bli vanskelig å beholde den franske U21-landslagsspilleren.

Ifølge Fabrizio Romano er det kun et spørsmål om tid før Ousmane Dembélé blir presentert som ny PSG-spiller. Franskmannen var ikke i toppen da Barcelona slo Milan 1–0 natt til onsdag norsk tid.

PSG har utløst en utkjøpsklausul som gjør at de sikrer seg Dembélé for 560 millioner kroner.

Ifølge Sport er Manchester Citys Bernardo Silva desperat etter en overgang til Barcelona, men LaLiga-mesternes økonomi gjør at det er lite trolig med en overgang for 28-åringen.

NY KONTRAKT: Levi Colwill hadde en stor sesong på lån hos Brighton. Nå blir han belønnet med en ny seksårskontrakt i Chelsea. Foto: Nick Potts

Chelsea har grunn til å juble. Flere medier melder at stoppertalentet Levi Colwill (20) har signert en ny seksårskontrakt med klubben. Ifølge Fabrizio Romano anser Mauricio Pochettino stortalentet som en av Europas mest lovende stoppere.

Brentford-keeper David Raya (27) har kommet til enighet med Arsenal, så gjenstår det å se om klubbene klarer det samme. Ifølge Evening Standard verdsettes han til drøyt 520 millioner kroner av Brentford, men spanjolen har bare ett år igjen av kontrakten.

Det skjer lite på Harry Kane-fronten, men Bayern må kanskje få opp farten dersom de skal sikre seg Tottenham-angriperen.

Ifølge Evening Standard regner Kane med å bli værende i Nord-London dersom klubbene ikke kommer til enighet før Premier League-åpningen, ettersom han mener det vil være «urettferdig» å dra etter seriestarten.

Et Bayern-bud på 85 millioner pund, som tilsvarer 1,1 milliarder kroner, har ifølge Independent blitt avslått. Spurs krever over 100 millioner pund, altså 1,3 milliarder kroner, for 30-åringen som har ett år igjen av kontrakten.

Liverpool har fått nok et bud på Southamptons Romeo Lavia (19) avslått, og vurderer nå å gå for Fluminense-midtbanespilleren André (22) i stedet, melder Sky Sports.

Rasmus Højlund kan når som helst bli presentert som ny Manchester United-angriper. En ny stopper kan også bli klar snarlig: Jonny Evans (35) tilbys en ettårskontrakt etter å ha trent med klubben i sommer, melder Belfast Telegraph.

Evans spilte for Manchester United fra 2006–2015. Han har siden den gang spilt for West Brom og Leicester.