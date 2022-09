Emosjonell Tuchel: – Jeg er knust

KNUST: Thomas Tuchel legger ikke skjul på at sparkingen gjorde vondt. Foto: Darko Bandic

Sparkingen av Tuchel kom svært overraskende og ble kjent dagen etter at Chelsea tapte 0-1 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i mesterligaåpningen. I Premier League har de blåkledde tatt ti poeng på seks kamper.

Søndag publiserte Tuchel en serie Twitter-meldinger der han setter ord på det å miste jobben i London-klubben.

«Dette er en av de vanskeligste uttalelsene jeg noen gang har måttet skrive – og det er en som jeg håpet jeg ikke ville trenge å skrive på mange år. Jeg er knust over at tiden min i Chelsea er over», heter det der.

«Dette er en klubb hvor jeg følte meg hjemme, både profesjonelt og personlig. Tusen takk til alle ansatte, spillere og supportere for at jeg følte meg veldig velkommen fra starten av», fortsetter managerprofilen.

Han førte klubben til store triumfer.

«Stoltheten og gleden jeg følte over å hjelpe laget til å vinne Champions League og klubb-VM vil bli med meg for alltid. Jeg er beæret over å ha vært en del av denne klubbens historie, og minnene fra de siste 19 månedene vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt», skriver Tuchel.

Tyskeren ble hentet til Chelsea midtveis i 2020/21-sesongen. Han vant Champions League i løpet av sitt første halvår i klubben. Sist sesong ble det 3.-plass i serien og finaletap på straffer for Liverpool i både ligacupen og FA-cupen.

Chelsea fikk i mai nytt eierskap. Roman Abramovitsj ble tvunget til å selge på grunn av sanksjonene som kom etter Russlands invasjon av Ukraina. Russeren hadde eid klubben siden 2003. Et amerikansk konsortium ledet av Todd Boehly tok over styringen.

I sommer inntok Boehly selv rollen som sportsdirektør, og skal ha hatt et svært tett samarbeid med Tuchel om overganger. Derfor kom tyskerens avgang nå svært uventet.

