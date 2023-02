Ekspertene er uenige om hvem de tror vinner Premier League

Onsdagens tap mot Manchester City satte kjepper i hjulene i Arsenals håp om ligatittelen.

Motstanderen fra Manchester har nå like mange poeng som London-klubben, med én kamp mer spilt.

Tapet var Arsenals tredje kamp på rad uten seier i ligaen. Ansvarlig redaktør i Gunners.no, Joakim Rødven, er klar på at de røde fortsatt har alt i egne hender. Samtidig frykter han at de dårlige resultatene spiller inn på det mentale hos spillerne.

– Frykten er at det skal snike seg inn en følelse hos et ungt Arsenal-lag, om at de ikke er gode nok ennå. Det er kanskje nå den store prøven kommer for dem: Om de er klare til å ta opp kampen, eller ikke, sier Rødven til TV 2.

Den første prøven etter tapet mot City er allerede på bortebane lørdag mot Aston Villa. Den ansvarlige redaktøren mener kampen er av enorm betydning for klubben.

– For mentalitetens del er det viktig å slå tilbake med en gang. De må få rensket systemet og begynne på nytt, poengterer han.

Arsenals manager, Mikel Arteta, snakket blant annet om lagets form de siste kampene på fredagens pressekonferanse, før bortekampen. Han mener det er på høy tid med forbedring.

– Man vil ha maks poeng ut av kampene, og det har vi ikke fått til de siste tre kampene. Vi er nødt til å være mer effektive ut ifra hvor mange sjanser og situasjoner vi skaper. Det er vår feil at vi ikke har tatt nok poeng, og det er vi nødt til å forbedre fordi vi ønsker å vinne flere kamper, sier den spanske manageren.

Han ikke bekymret for om kampen om tittelen blir for stor for det unge laget.

– Hvis du vil være på toppen må du oppleve hvordan det er. Etter å ha sett prestasjonen mot City har jeg full tro på at de er klare (for gullstriden), konstaterer manageren.

Arteta fortsetter med å si at spillerne er veldig motivert for Aston Villa- kampen. Han kommer også med en gladmelding til Arsenals supportere om at Emile Smith Rowe er tilbake tilbake fra skade, og er klar for spill på lørdag.

– Viktig at kapteinen går frem

Det er ikke kun Premier League- fronten Arsenal kjemper på.

De skal etter hvert ut i åttedelsfinale i Europa League, som betyr at kampprogrammet blir tettere.

Med kamper raskt etter hverandre, mener Joakim Rødven det er nødvendig med spillere som Martin Ødegaard, dersom det skal være håp om ligatittelen.

– Det er viktig at kapteinen går frem. Han er en sindig og rolig type. Det tror jeg smitter over på resten av laget. Mange av gutta ser opp til ham og det gjenspeiler seg på banen, sier Joakim Rødven.

KAPTEINEN: Martin Ødegaard har bæret kapteinsbindet for Arsenal denne sesongen. Foto: Kin Cheung

Den ansvarlige redaktøren tror til slutt at Arsenal skal få en knalltøff oppgave i å ta gullet, og at alt avhenger av hvordan laget responderer på kampbelastningen.

Har troa på ny tittel

Én som så seg fornøyd etter onsdagens kamp, var Per Arne Rennestraum. Han er redaktør i City-magasinet, Scandinavian True Blue, og tror den regjerende seriemesteren vil hente inn serietittelen til Etihad.

– Jeg har troa. Vi har opplevd før at City har startet varierende, før de kommer ordentlig i gang etter hvert. Nå kommer de fort på en seiersrekke, mens de andre havner i en bølgedal. Det er oppover årene blitt bygd opp en vanvittig vinnerkultur i klubben, understreker han.

LIGAMESTERE 21/22: Kan det bli liknende scener i år for Manchester City? Foto: Martin Rickett

I likhet med Rødven, er han spent på hvordan «The Gunners» kommer til å takle Europa League-spill mellom ligakampene. Han tror videre at de lyseblå drar en fordel av å spille i Champions League, ettersom de kampene spilles tidligere i uka.

– Han har funnet rollen sin

Om «The Citizens» skulle ta gullet burde sannsynligvis Erling Braut Haaland få sin del av æren.

Jærbuen scoret onsdag sitt 26 mål i ligaen, og nærmer seg målrekorden til Alan Shearer og Andy Cole.

Rennestraum tror Haaland har funnet seg bedre til rette på banen, sammenliknet med tidligere.

– Haaland er mer spillende i laget enn før. Jeg tror han har funnet rollen sin. Han blir veldig viktig for oss, gjennom at han hjelper laget på en bedre måte.

Før lørdagens kamp mot Nottingham Forest snakket ikke City-manager, Pep Guardiola, noe om den norske superspissen.

Det han blant annet fortalte fremmøtte journalistene, var at klubben nå befinner seg i en fantastisk posisjon.

– Vi er i en posisjon jeg hadde drømt om i starten av sesongen. Jeg hadde ikke forventet å ha så mye poeng nå etter to titler. Det er nesten umulig, sier Guardiola i pressekonferansen.

Uansett hvordan ligaen utspiller seg, håper ikke Per Arne Rennestraum at det blir avgjort på samme måte som forrige sesong.

– Jeg håper ikke det blir like spennende som i fjor. Da gikk jeg bak tribunen på Etihad de siste ti minuttene. Jeg hadde ikke nervene til å se på, innrømmer han.

Tror gullet ender i Nord-London

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, mener styrkeforholdet mellom Arsenal og Manchester City har endret seg veldig på kort tid.

Likevel tror han hovedstads-klubben kan komme sterkt tilbake dersom de får orden på ting fort.

– De har hatt kjempe-uflaks et par kamper nå, men spillet sitter ikke slikt det gjorde før. De må finne tilbake gleden, og det brennkvikt. Kvalitetene har de vist. Nå står det mer på det mentale, deres selvtillit og følelse på banen, uttaler eksperten.

Det er ikke enkelt å spå om Arsenal kommer tilbake på vinnersporet med det første, men det hadde sannsynligvis vært enklere med spillere som Thomas Partey og Gabriel Jesus på banen.

Ingen av disse spilte onsdagens kamp. Partey er potensielt tilbake fra sin ryggskade allerede til lørdagens kamp, mens Jesus er spådd tilbake fra sin kneskade i starten av mars.

VIKTIG DUO: Gabriel Jesus og Thomas Partey er spillere som savnes på banen. Foto: Kirsty Wigglesworth

– Arsenal må ha sin tilnærmet beste ellever på banen for å vinne ligaen. Har de Partey og Jesus på banen, har de en mye bedre sjanse til å ta det, enn det laget som startet mot City, sier han.

Hvor ligagullet havner er fremdeles vanskelig å si, men Stamsø-Møller holder en knapp på laget med yngst gjennomsnittsalder i ligaen.

- Jeg sier Arsenal. Jeg synes de har vært veldig bra. Men de er avhengig av å våkne så fort som mulig, melder Stamsø-Møller.

– De er favoritter

En annen som kjenner Premier League godt, er TV 2s Jesper Mathisen. Han ser på Arsenals kampprogram i resten av februar og mars som overkommelig, og at de røde kan vente seg en helt enormt viktig kamp mot de himmelblå den 26. april.

Eksperten tror gullet havner i Manchester, i motsetning til sin kollega. Det argumenteres spesielt med ulik bredde på stallene.

– Selv om Arsenal har én kamp mindre spilt, er det Manchester City som nå er favoritter til å vinne Premier League. Guardiola har en vanvittig bredde i troppen sin, og der ser Arsenal ikke like sterke ut, sier han.

Til tross for at han er veldig imponert over å se hva London-klubben har fått til så langt i år, tror han Pep Guardiolas lag har den nødvendige bredden og erfaringen til å vinne tittelen.

HAR STOR BREDDE I SIN TROPP: Manchester City-manager, Pep Guardiola, har mange spillere å velge mellom. Foto: Dave Thompson

– Helt uvirkelig

Det begge ekspertene er samstemte om, er entusiasmen for to av klubbenes viktigste spillere: Haaland og Ødegaard.

– At vi har to nordmenn som er lederskikkelser og nøkkelspillere på hvert sitt lag i kampen om PL-trofeet er uvirkelig. En ting er jo å spille på et av disse lagene, men både Haaland og Ødegaard er blant de aller viktigste og beste spillerne på hvert sitt lag. Arsenal bygger opp veldig mye av spillet sitt rundt Ødegaard, og det samme gjør City rundt Haaland, forteller Mathisen.

Simen Stamsø-Møller roser Ødegaards innflytelse og Haalands spill.

– Ødegaard har en effekt på laget. Han leder i det stille og vennlige, som jeg tror er vegen å gå. Jeg tror han er en god kaptein for Arsenal. Haaland så bedre ut mot Arsenal enn på lenge, og blir antakeligvis avgjørende for om City tar gullet eller ikke, sier Stamsø-Møller.