Ekspert tror to ting blir avgjørende i kampen om ligatittelen

Manchester City og Arsenal kjempet alene om ligatittelen forrige sesong.

TV 2s eksperter tror fortsatt Pep Guardiola og læregutten Mikel Arteta er er steg foran konkurrentene. Men denne sesongen tror de lagene bak vil lage mer trøbbel for favorittene.

– I utgangspunktet ser det ut til at Manchester City og Arsenal har et lite forsprang. Det er ikke et enormt forsprang, men det er litt. Det er rett og slett Arsenal og Manchester City man har færrest spørsmålstegn rundt, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Forrige sesong gikk City til topps i Premier League, Champions League og FA-cupen. En bragd TV 2s ekspert mener er nesten umulig å gjenta.

– Det skal veldig, veldig mye til. De kan absolutt prestere det samme i ligaen. Halve sesongen var egentlig svak til dem å være. Så spørs det om de treffer såpass godt i de andre turneringene. Det skal veldig, veldig mye til å kopiere det de gjorde forrige sesong, sier Stamsø-Møller.

TV 2s ekspert Erik Thorstvedt tror Manchester City er blitt litt svekket etter å ha solgt flere av nøkkelspillerne.

Likevel gir han City 60 prosent sjanse til å vinne ligaen, mens Arsenal får 20 prosent. At et annet lag vinner gir han også 20 prosent sjanse.

Den tidligere Tottenham-keeperen lanserer to faktorer han tror kan bli helt avgjørende i kampen om ligatittelen.

Har Manchester City-spillerne sulten som trengs?

– Pep Guardiola måtte riste litt i laget forrige sesong. Han uttalte blant annet at det var litt for mange «happy flowers» i troppen, sier Thorstvedt.

Er Arteta avhengig av å gi spillerne en belønning?

– Arsenal begynner å nå et nivå hvor de må klare å krysse mållinjen først. Når du krever så mye av spillerne som Arteta gjør, så må man få en form for belønning for arbeidet. Man kan trekke paralleller til Tottenham under Mauricio Pochettino, som tok laget til Champions League-finale, men ikke klarte å vinne et trofé. Etter hvert begynte det å butte imot, siden man ikke fikk den belønningen, sier Thorstvedt.

HAR FÅTT SMAKEN AV TROFEER: Arsenal vant Community Shield-kampen mot Manhcester City før ligastarten. Men klubben må nok ta hjem større trofeer for å holde humøret oppe. Foto: DYLAN MARTINEZ

– Historisk stort for Norge

I hovedrollen i dramaet som venter i Premier League finner man to stjerner fra lille Norge.

Erling Braut Haaland er kanskje verdens mest omtalte fotballspiller. Hans 36 mål på 35 ligakamper sier sitt. Jærbuen tok rett og slett Manchester City og England med storm forrige sesong.

Martin Ødegaard er kaptein på Arsenal og var i likhet med Haaland i diskusjonen om hvem som var den beste fotballspilleren i Premier League forrige sesong. Drammenseren har tatt eventyrlige steg under Mikel Artetas ledelse.

– Det er jo historisk stort. Vi har hatt store profiler før i Ole Gunnar Solskjær, John Arne Riise, Tore André Flo, John Carew og Steffen Iversen, for å nevne noen. Men det har ikke vært på dette nivået, sier Simen Stamsø-Møller og fortsetter:

BATALJE: Manchester City og Arsenal fulgte hverandre nesten helt til slutt i fjor. En kollaps av Arsenal mot slutten sørget for at City kunne juble til slutt. Foto: Beate Oma Dahle

– To av de aller beste spillerne i verden … dette er historisk stort for Norge. Jeg klarer ikke å finne noe som kan sammenlignes med det. Å ha to så store stjerner!

Erik Thorstvedt er i likhet med kollega Stamsø-Møller

– Det er helt enormt. Se på Martin Ødegaard, da. Hadde det ikke vært for herjingene til Erling Braut Haaland … Martin scoret 15 mål i fjor! Han var topp tre i Premier League, det er helt enormt. Utviklingen hans har vært helt fantastisk. Mikel Arteta skal ha mye skryt for at han så hva som lå der.

– Alt har i grunn blitt sagt om Erling. Nå har han lagt listen for seg i Premier League også, sier Thorstvedt.

DRØMMESESONG: Manchester City-spillerne kunne feire med god samvittighet etter forrige sesong. Foto: OLI SCARFF

Hyller Liverpools mulige stjernekjøp

Verken Liverpool, Chelsea eller Tottenham klarte å sikre seg en Champions League-plass forrige sesong. Det var det Man. City, Arsenal, Manchester United og nyrike Newcastle som gjorde.

Chelsea og Tottenham har svart med å ansette nye trenere.

Liverpool har solgt «hele» midtbanen. Kontinuitetsbærerne Jordan Henderson, James Milner og Fabinho er borte. Det samme er Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain og Roberto Firmino.

DRO TIL SAUDI-ARABIA: Jordan Henderson har vært en klippe i Jürgen Klopps Liverpool-prosjekt. Nå har han reist til Saudi-Arabia. Foto: FRANCK FIFE

Da TV 2 snakket med Simen Stamsø-Møller tidligere denne uken, mente han at varsellampene blinket og at Liverpool ikke hadde klart å erstatte tapene.

Selv lanserte han Moisés Caicedo som den perfekte erstatteren.

Derfor ble mye endret da The Athletic natt til fredag hevdet at Liverpool hadde vunnet dragkampen om Brightons juvel Moisés Caicedo.

For det er faktisk et stort spørsmålstegn om overgangen i det hele tatt skjer. Ifølge Sky Sports skal nemlig Caicedo ha fått kalde føtter, ettersom han selv var innstilt på en overgang til Chelsea.

HERJET: Til tross for å bare være 21 år gammel, har Moisés Caicedo herjet i Premier League for Brighton. Foto: Mike Egerton

Dersom Liverpool skulle lykkes med å hente Caicedo, vil han være sommerens tredje signering til midtbanen.

Liverpool har tidligere i sommer hentet Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai.

Simen Stamsø-Møller mener at Caicedo er den ultimate erstatteren for Fabinho, om Liverpool skulle klare å få overgangen i land.

– Vil Liverpool være en tittelkandidat om de får Caicedo?

– Outsidere, tittelkandidat ... ja, de er det. Jeg synes dette er en gamechanger og så stor forskjell. Fabinho var den siste brikken i Klopps byggverk sist. Nå kan Caicedo bli en viktig brikke i Klopps 2.0-versjon. Liverpool kan plutselig komme styrket ut av sommeren, sier Simen Stamsø-Møller om Liverpools sjanser – dersom overgangen skulle gå i boks.

Så vil tiden vise om Caicedo blir Chelsea- eller Liverpool-spiller.

Spent på Man. Uniteds storkjøp

Simen Stamsø-Møller er også svært spent på å se om Erik ten Hags Manchester United har tatt steg i sommer.

– Manchester United ser bra ut. De er på riktig vei, så spørs det hvor store steg de tar etter denne overgangssommeren. Rasmus Højlund er nøkkelen her. Det minner litt om Liverpools kjøp av Núñez, som kom etter én veldig god sesong, men ikke hadde vist altfor mye. De kjøper potensial som koster voldsomt med penger. Det er et vanvittig råprodukt, sier Stamsø-Møller som har fulgt Højlund i Serie A.

Erik Thorstvedt tror Mauricio Pochettino kan komme inn og bidra til mer ro hos Chelsea.

– Jeg tror Chelsea kommer til å bli bedre. De har blitt tappet for mange spillere, men det var veldig kaotisk der forrige sesong. Nå får de en bedre stabilitet med en veldig god manager i Pochettino, en manager som er god til å bygge fra grunnen av.

TILBAKE I MANESJEN: Mauricio Pochettino er tilbake i Premier League. Foto: HENRY NICHOLLS

Thorstvedt har også tro på sin gamle klubb Tottenham, til tross for at Harry Kane er i ferd med å fullføre overgangen til Bayern München.

– Tottenham tror jeg kommer til å bli bedre, nesten uavhengig av om Harry Kane blir eller ikke. Jeg har ganske stor tro på Tottenhams nye prosjekt. Liverpool tror jeg også blir bedre totalt sett, jeg tror klubbene vil være tettere på denne sesongen, sier Erik Thorstvedt.

Disse nysigneringene gleder ekspertene seg til å se

TV 2s eksperter Simen Stamsø-Møller, Erik Thorstvedt og Morten Langli har alle plukket ut tre spennende nysigneringer.



De fikk ikke lov til å velge samme spillere.

Erik Thorstvedt gleder seg til å se følgende spillere:

NY: André Onana skal vokte buret til Manchester United. Foto: Nick Potts

André Onana (27): Erik ten Hag har hentet sin tidligere elev i Ajax, André Onana, til Manchester United.

Den kamerunske keeperen kommer fra Inter og har signert en kontrakt til sommeren 2028.

– Han tar over etter en Man. United-legende. Jeg er veldig stor fan av Onana, han er en veldig god keeper. Det blir spennende å se hva han vil bety for dette laget, spesielt offensivt med måten han spiller på, sier Thorstvedt.

NY FRELSER? Nicolas Jackson ser ut til å bli Chelseas førstevalg på topp i starten av sesongen. Foto: Karl B DeBlaker

Nicolas Jackson (22): Chelsea har kvittet seg med store deler av stallen etter at Mauricio Pochettino ble ansatt som klubbens nye trener.

Det har også kommet inn nye ansikter i troppen. En av dem er senegalesiske Nicolas Jackson som er hentet fra Villarreal.

I oppkjøringen til sesongen har spissen vært en sentral del av Pochettinos ellever.

– Neste spiss i Chelsea som må steppe opp. Han kan få mye spilletid på topp og hadde en fantastisk avslutning på forrige sesong for Villarreal, sier Thorstvedt.

FIASKO ELLER SUKSESS? Det er knyttet store forventninger til Matheus Franca. Foto: CRISTINA VEGA

Matheus Franca (19): Roy Hodgson og Crystal Palace klarte forrige uke å få kloen i det brasilianske stortalentet Matheus Franca.

Til tross for å være født i 2004 står Franca med 27 kamper og fem mål for den brasilianske klubben Flamengo. Ifølge britiske medier skal Palace ha betalt litt i overkant av 200 millioner kroner for 19-åringen.

Så gjenstår det å se om rutinerte Hodgson velger å kaste den offensive unggutten til ulvene tidlig, eller om det kommer til å ta tid før Palace-supporterne får se sin nye yndling på banen.

– Jeg er veldig spent! Man tenker gjerne at dette ikke er en type spiller som Hodgson kommer til å trykke til sitt bryst, men han jobber faktisk beinhardt defensivt også.

– Jeg er veldig spent på hvordan dette kommer til å gå. De trenger litt flair og kreativitet fremover på banen etter at Wilfried Zaha forlot dem, mener Thorstvedt.

Spent på Liverpool-kjøp

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller hadde tatt ut tre spillere før The Atheltic meldte at Moisés Caicedo var klar for Liverpool.

Derfor har han valgt ut fire spillere, med forbehold om at Caicedo blir bekreftet som Liverpool-spiller i løpet av overgangsvinduet.

Han peker på fire av sommerens dyreste overganger i Premier League. Fire spillere som er hentet inn for å være endringen som kanskje sender laget deres nærmere Manchester City.

JUBEL: Declan Rice har allerede rukket å vinne noe med Arsenal etter at London-klubben slo Manchester City i Community Shield-møtet. Foto: JUSTIN TALLIS

Declan Rice (24): Etter flere år med spekulasjoner ble Declan Rice endelig solgt fra West Ham.

Midtbanekjempen har vært ryktet til de fleste storklubbene i verden, men det var Mikel Arteta og Arsenal som klarte å hente 24-åringen.

Overgangen skal ifølge britiske medier ha en totalverdi på omkring 1,4 milliarder kroner. Noe som gjør ham til tidenes dyreste Arsenal-spiller.

– Det blir spennende å se om han er «the real deal» i en toppklubb, eller om han passer bedre som sjefen for et litt dårligere lag.

– Jeg har jo tenkt at Rice kunne vært løsningen på midtbanen til Chelsea, Liverpool og Manchester United, så ble det Arsenal. En spennende signering, sier Stamsø-Møller.

SPENNENDE: Ungarske Dominik Szoboszlai skal skyte Liverpool oppover på tabellen. Foto: DANIEL ROLAND

Dominik Szoboszlai (22): Etter en skuffende femteplass forrige sesong har Jürgen Klopp hentet ungarske Szoboszlai for å ta inn forspranget til lagene som havnet foran Liverpool på tabellen.

22-åringen har et av Fotball-Europas farligste skuddbein, noe Liverpool-supporterne trolig vil bli godt kjent med i tiden som kommer.

– Han er en spektakulær spiller. Det er en ny liga for ham, men han har vært morsom å følge i Champions League, Bundesliga og på landslaget til Ungarn, sier Stamsø-Møller.

DET DANSKE HÅPET: Rasmus Højlund har tross sin unge alder levert varene i Italia og på det danske landslaget. Foto: JASON CAIRNDUFF

Rasmus Højlund (20): Manchester Uniteds storsignering har blitt omtalt som den «danske Haaland».

20-åringen kommer til storklubben med enorme forventninger etter at Erik ten Hag valgte å bruke omkring 840 millioner kroner på spissen.

– En morsom og spennende signering! Jeg gleder meg veldig til å se om han kan … Får han en lik sesong som Darwin Núñez hadde? Eller blir den mer lik Erling Braut Haalands sesong? Det blir spennende å se, sier Stamsø-Møller.

SUPERTALENT: Moisés Caicedo har tatt Premier League med storm etter å ha herjet for Brighton. Nå skal han trolig videre. Foto: Kirsty Wigglesworth

Moisés Caicedo (21): Samme dag som Premier League sparkes i gang hevdet The Athletic at Liverpool hadde vunnet dragkampen om Moisés Caicedo. Klopp & co. skal ifølge nettstedet betale omkring 1,4 milliarder kroner for juvelen.

Men det spørs om ecuadorianeren ikke spiller i Chelsea-drakt når overgangsvinduet stenger.

Overgangen til Liverpool er ikke bekreftet i skrivende stund. Ifølge Sky Sports skal Caicedo være innstilt på en overgang til Chelsea, noe som gjør at det hele drøyer.

Men dersom overgangen til Liverpool skulle gå i boks, mener Simen Stamsø-Møller at Liverpool har funnet den perfekte erstatter for Fabinho.

– Det er en gamechanger med Caicedo inn, han er den perfekte erstatter for Fabinho, sier Simen Stamsø-Møller.

Tror City har kjøpt gull

TV 2s fotballekspert Morten Langli har pekt ut følgende tre spillere:

PÅ LAG: Erling Braut Haaland har blitt lagkamerat med den kroatiske forsvarskjempen Josko Gvardiol. Her fra da de møttes som motstandere i mars 2023. Foto: MOLLY DARLINGTON

Josko Gvardiol (21): Til tross for sin unge alder er den kroatiske forsvarskjempen svært rutinert. 59 kamper i Bundesliga og 21 landskamper for Kroatia.

Gvardiol har erfaring både som midtstopper og venstreback, noe som trolig var viktig når Pep Guardiola valgte å bruke i underkant av én milliard kroner på 21-åringen, som Sky Sports har skrevet.

– Han har vært en favoritt hos meg lenge. Han er ekstremt god med ballen, solid én mot én og venstrebeinte midtstoppere er veldig ettertraktet. Gvardiol er en av de mest lovende stopperne der ute.

– Vi vet at Pep Guardiola tenker det neste steget og avansert. Er det tanken her? Gvardiol er så god med ballen at man kan se for seg at Guardiola tenker å gjøre ham til en backhybrid som han har gjort med John Stones. Han kan absolutt brukes som venstreback, sier Langli.

STJERNEKJØP: Brighton gjorde Alexis Mac Allister til en stjernespiller i Premier League. Nå har han tatt et nytt steg opp. Foto: Mike Egerton

Alexis Mac Allister (24): VM-vinneren fra Argentina har byttet ut den stripete Brighton-drakten med den røde Liverpool-drakten.

Jordan Henderson, Fabinho, James Milner og Naby Keita har alle forlatt klubben. Så spørs det om Klopp ikke burde hentet enda flere midtbanespillere.

Alexis Mac Allister får trolig et stort ansvar med å ta Liverpools midtbane til nye høyder, etter en skuffende fjorårssesong.

– Han har vist at han har Premier League-nivået inne i Brighton. Han har også ikke minst vist internasjonalt nivå i VM for Argentina. Han er en herlig boks til boks-spiller som kan produsere målpoeng. Han er også en høyenergi-spiller som passer til hvordan Jürgen Klopp ønsker å spille. Jeg er ganske sikker på at Mac Allister blir en suksess, sier Langli.

POTENSIELT KLASSEKJØP: Mange ble overrasket da Aston Villa klarte å sikre seg Villarreal-stopper Pau Torres. Foto: TIM NWACHUKWU

Pau Torres (26): Den spanske midtstopperen har i flere sesonger vært ryktet til noen av Europas største fotballklubber. Derfor var det mange som ble overrasket da Unai Emery klarte å lokke Torres til Aston Villa.

26-åringen var en viktig del av Villarreal-laget som Emery trente før han tok over Villa. Sammen vant de Europa League i 2020-2021-sesongen.

– Jeg har alltid likt Pau Torres. Han har egentlig mange av de samme ferdighetene som Gvardiol, men er litt mer elegant å se på. Han er høyreist og veldig god med ballen. Han er i tillegg venstrefotet, noe som aldri er dumt. Han hadde en liten dipp forrige sesong synes jeg, men kanskje han kan stråle på nytt etter gjenforeningen med Emery, sier Morten Langli.