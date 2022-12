Ekspert om Peps uttalelse: – Er du gæren?

I forkant av Ligacup-kampen mellom Manchester City og Liverpool kom Pep Guardiola med smådystre rapporter om formen til spillerne som ikke spilte VM i Qatar.

City-manageren nevnte blant andre Erling Braut Haaland som en av spillerne som manglet litt for å være i toppform. Nordmannen så likevel frisk ut da han sendte de lyseblå i føringen allerede etter ti minutter mot Liverpool.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller syns ikke Haaland så rusten ut etter den lange kamppausen. Han bare ler av Peps uttalelser i forkant av cupkampen.

– Er du gæren? Han har bare sittet og ventet på å få spille fotball. Det overrasker ingen at han så uforskammet pigg ut. Han bommet på en stor sjanse først, men så kom målet nesten med en gang, sier eksperten.

– Det er typisk Haaland. Han er så vanskelig å forholde seg til for forsvarerne. Det tok ti minutter, og han er i gang igjen.

Stamsø-Møller tror VM-pausen faktisk kan gjøre underverker for sesongen til superspissen.

– Det er optimalt for Haaland. Det gjenstår å se hva VM vil gjøre med de som spilte. Men jeg tror vi kan slå fast at for de som ikke spilte VM, og som ikke var skadet, så har pausen vært gunstig.

– Det ser man på Haaland. Han er den samme spilleren som startet sesongen så bra. Han kommer til å få haugevis med sjanser og kommer til å score mål i juleprogrammet også.

Og det programmet kan bli av den spesielle sorten for Manchester Citys nummer ni.

Den 28. desember er Leeds motstander på Elland Road. Det er Haalands fødeby og hans far Alfie Haaland spilte tre sesonger for klubben.

– Han har aldri lagt skjul på sine varme følelser for Leeds. Det blir nok litt spesielt for ham. Det er en motstander som bør passe ham bra, sier Stamsø-Møller.

TV 2 har tidligere skrevet om Leeds-sjefen Jesse Marsch uttalelser. Amerikaneren var Haalands sjef i RB Salzburg.

Allerede før sesongen tok nordmannen kontakt med Marsch om oppgjøret:

– Erling meldte meg så fort Premier Leagues terminliste kom ut, og sa at han gledet seg til Boxing Day. Han er født her, og klubben er i hans hjerte, fortalte Leeds-manageren denne uken.

PS! Kampen er en del av Boxing Day-runden, men spilles ikke før 28. desember.