Ekspert etter rekordvindu: – Mourinho hadde rett

Overgangsvinduet i England er stengt og TV 2s fotballekspert feller dommen over hvem som har gjort det best – og verst.

NY STORSIGNERING: Antony er hentet inn for nesten en milliard norske kroner. Foto: Manchester United

Ifølge Sky Sports, som henviser til revisjonsselskapet Deloitte, har de 20 lagene i Premier League gjort netto spillerkjøp for over en millard pund, som tilsvarer 11,6 milliarder kroner.

Det er ny rekord. Chelsea har aldri brukt mer penger enn i dette vinduet og er også klubben som har brukt mest midler i ligaen. Summen skal ligge på om lag 3,1 milliarder kroner, ifølge avisen.

Bak følger Manchester United, med omtrent 2,5 milliarder kroner. TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller forteller at «slik har det blitt».

– Når de er desperate med masse penger og tar kontakt er det forståelig at selgende klubb krever så mye.

– Det er ekstremt mye penger, men der landet ligger. (Jose) Mourinho hadde rett, som tidligere sa at man må betale 1 milliard for en god spiller med verdensklassepotensial.

Erik ten Hag gjenforente seg nylig med Antony fra Ajax, for 980 millioner kroner, skal man tro Transfermarkt.

I tillegg har nederlenderen rustet opp med Casemiro, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Tyrell Malacia og Martin Dubravka.

Thomas Tuchel har hentet Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kaliodou Koulibaly og senest Denis Zakaria og Pierre Emerick Aubameyang til Chelsea.

TILBAKE I LONDON: På Deadline Day ble tidligere Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang klar for Chelsea. Foto: Chelsea FC

Eksperten plasserer de to lagene i midtsjiktet blant vinnerne og taperne.

– Det er litt tidlig å felle en klar dom over Chelsea og Manchester United. Det er kvalitet, men om de har forsterket seg veldig mye gjenstår å se. Begge har variert, men jeg tror det kommer til å løse seg.

Disse har gjort det best

– Manchester City har åpenbart kommet veldig godt ut av det. De kvitter seg med en del av de som har gitt mye de siste årene og får inn den beste spissen i verden, i tillegg til at de forsterker andre posisjoner.

Stamsø-Møller henviser naturligvis til Erling Braut Haaland, som ble hentet for 600 millioner kroner, ifølge Transfermarkt.

– Haaland fremstår som slikk og ingenting, Han er jo verdt det tredobelte.

Spiss Julian Alvarez, som scoret to mot Nottingham Forest, og Leeds-profil Kalvin Phillips er også nye fjes. Inn dørene har også Manuel Akanji, Sergio Gomez og Stefan Ortega kommet.

På en andreplass setter eksperten Newcastle, som blant annet har hentet svenske Aleksander Isak for om lag 700 millioner kroner.

Keeper Nick Pope og forsvarsspillerne Sven Botman og Matt Target er også signert permanent.

– De gjør et bra overgangsvindu med keeper, midtstopper og spiss. Nick Pope er en veldig smart signering og han fortjener å spille på øvre halvdel. Isak så veldig bra ut mot Liverpool, men så vet vi at han kan variere.

– Jeg synes også Tottenham gjør det bra. Ingen umiddelbare superhits med Yves Bissouma, Ivan Perisic og Richarlison, men de fortjener å havne på pallen. Det vil man se mer etter hvert.

– Arsenal er også i nærheten, kanskje de kan dele den, sier Stamsø-Møller om klubben som blant annet har hentet City-duoen Gabriel Jesus og Oleksandr Zinchenko.

Den store taperen

Leicester kommer dårligst ut i Stamsø-Møllers vurdering. De har kun signert midtstopper Wout Faes, samtidig som de har mistet stortalent Wesley Fofana til Chelsea og Kasper Schmeichel til Nice.

– De mister to store profiler og bærebjelker i laget. Det virker som det er generelt misnøye i klubben og spillere som godt kunne tenke seg å dra.

I HARDT VÆR: Leicester-manager Brendan Rodgers ligger sist på tabellen etter ett poeng på fem kamper. Foto: Craig Brough

– Bournemouth i tillegg kjører en lite-risiko-variant hvor de ikke risikerer så mye,

Midtstopper Marcos Senesi fra Feyenord og Middlesbrough-midtbane Marcus Tavernier er den nyopprykkede klubbens kjøp. Nylig ble Scott Parker sparket etter 0-9-tap for Liverpool.

– Med den strategien de har valgt vil en manager som Sean Dyche være en som kan få mye ut av lite, foreslår eksperten.

– Helt utrolig

Blant lagene Stamsø-Møller sliter med å vurdere havner også nykommeren Nottingham Forest, som har vært mest aktiv i markedet. Klubben har signert hele 21 spillere.

– Det er helt utrolig og virker bingo. Jeg tenkte at de måtte ha en halv ny stall, men de har jo hentet en helt ny. Det tror jeg ikke finnes noen i hele verden som har en klar tanke om hvordan det skal se ut.

Det største navnet som har kommet inn er Manchester United-vrakgods Jesse Lingard. Den dyreste signeringen er Morgan Gibbs-White for i underkant av 300 millioner kroner.

NY PROFIL: Jesse Lingard er en av signeringene som skal prøve å holde Nottingham Forest i Premier League. Foto: Craig Brough

– Både spennende og etablerte må få det til å svinge. De så bra ut mot Tottenham, men man blir svimmel av så mange, mener Stamsø-Møller.

Han tror også det blir tøft for Liverpool å erstatte Sadio Mane.

– Det er synd for han kommer de til å savne. Luis Diaz er veldig bra, men ikke Sadio Mane åpenbart. De har ikke helt klart å fylle tomrommet, samtidig som de har spillere i bakhånd som er skadet.

750 millioner kroner la Merseyside-klubben på bordet for Darwin Nunez, men uruguayaneren huskes foreløpig best for å ha stanget ned Crystals Palaces Joachim Andersen.

TV 2s fotballekspert legger til at klubben har en portugiser i bakhånd, som snart er tilbake i spill etter en hamstringskade.

– Diogo Jota er mer lik Mane enn Diaz, som er lett å glemme. Han kommer til å spille en fremtredende rolle. Kanskje det er han som erstatter målene etter hvert. Vi får se, noen må i hvert fall steppe opp.