Disse klubbene kobles til Ronaldo

Cristiano Ronaldo har spilt sin siste kamp for Manchester United, som tirsdag opplyste at kontrakten er avbrutt med umiddelbar virkning.

Nå spør mange seg hva som blir neste stopp for 37-åringen.

– Han regisserte sin egen utgang fra Manchester United. Det ble stygt, men han gjorde det likevel fordi han skal spille fotball på et høyt nivå, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Ifølge The Telegraph får Ronaldo ingen sluttpakke av klubben.

I en uttalelse sier Ronaldo at han søker nye utfordringer.

Ronaldo hyller Solskjær: – Glad for å ha jobbet med ham

– Har han mer igjen? Det er kveldens spørsmål, sier Alsaker.

– Vi elsker når essene gir seg på topp – når Roger Federer gråter i centercourten. Nå er det tid. Gary Neville gikk ut i en pause mot Burnley og tenkte «jeg er ferdig». Ronaldo innser ikke det. Han nekter å innse at han også blir eldre, som Wayne Rooney sa. Det er patetisk hvis karrieren bare går én vei, men det ville vært fantastisk om han sto igjen som VMs toppscorer. Begge deler er faktisk mulig, sier Alsaker.

Mange klubber nevnt

Madrid-avisen Marca skriver tirsdag at Newcastle og saudiarabiske Al-Nassr kjemper om Ronaldos underskrift. For få dager siden meldte Barcelona-avisen Sport at Ronaldo hadde tilbudt sine tjenester til Real Madrid, som for tiden har Karim Benzema ute med skade.

The Telegraph skriver at Ronaldo fortsatt mener han har det som skal til for å spille på det høyeste nivået.

Engelske tabloidaviser har en rekke ganger koblet Ronaldo til Chelsea, der eier Todd Boehly skal være fristet til å hente stjernen.

Ronaldo utfordret: Knekker sammen av resultatet

Det har helt siden i sommer versert rykter om Bayern München. Tyske Bild skriver at Ronaldo-agent Jorge Mendes har møtt gigantklubben, men Bayern München skal ikke være interessert i veteranangriperen.

Paris Saint-Germain og Sporting CP har også tidligere vært nevnt. Det samme har klubber i nordamerikanske Major League Soccer (MLS).

Ronaldo og Portugal VM-åpner mot Ghana torsdag ettermiddag.

– Ronaldo har hatt en magisk evne gjennom hele karrieren til å reise seg og slå tilbake mot kritikerne. I lys av det blir dette VM ekstremt viktig, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Lurt å signere ham

Ronaldo gikk nylig knallhardt ut mot manager Erik ten Hag, Glazer-familien og klubbledelsen i et intervju med Piers Morgan. I etterkant kom Manchester United ut med en kort uttalelse, der de gjorde det klart at de hadde startet en prosess med å finne passende tiltak.

Ny Ronaldo-video vekker oppsikt

– Forhåpentligvis kan han spille i en klubb som gjør ham glad. Jeg har mine tvil om at det kommer til å bli en toppklubb. I sommer hadde han ingen tilbud fra klubber som han ville til: Altså toppklubber i Champions League, sier Manchester United-kjenner Andy Mitten til TV 2.

– Det kan endre seg nå, fordi han naturligvis er billigere. Men det kommer tilbud. Markedsmessig er det veldig lurt å signere ham. Det er ingen som selger flere trøyer enn Ronaldo i United, sier Mitten.

Manchester United-kjenneren bruker store ord om Ronaldo.

– Han er den beste spilleren jeg har sett spille for United. I sin andre periode var han god i starten, men denne sesongen har han ikke vært god. Han er ikke den spilleren han var. Han ville forlate klubben. Ronaldo kan snakke om mangelen på respekt fra klubben, men Manchester United behandlet ham med respekt, sier Mitten.