Disse kan overta Chelsea-jobben

To kandidater peker seg ut.

Onsdag fikk Chelsea-manager Thomas Tuchel (49) sparken etter en svak start på sesongen. Det skjer under fire måneder etter at klubben fikk nye eiere.

Sparkingen kom svært overraskende og ble kjent dagen etter at Chelsea tapte 0-1 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i Champions League.

Spekulasjonene rundt hvem som overtar etter Tuchel er mange. Foreløpig peker to kandidater seg ut blant bettingselskapene.

Brighton-manager Graham Potter og Mauricio Pochettino er de heteste kandidatene. Også Brendan Rodgers, Ralph Hasenhüttl og Zinedine Zidane har vært nevnt.

Se ekstrasending om Tuchel-sparkingen i videovinduet øverst!

Ifølge den anerkjente fotballskribenten Guillem Balagué har Chelsea-eierne spurt om å få prate med Potter. Balagué skriver at Potter har en utkjøpsklausul på rundt 185 millioner kroner.

TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes er usikker på om Chelsea har erstatteren klar. Han tror sparkingen kom spontant etter en litt dårlig start i Premier League.

– Den naturlige arvtakeren er Mauricio Pochettino som hadde PSG sist og en viss suksess med Tottenham, sier Osnes.

– Potter er naturligvis en strålende mann som kan lykkes i Chelsea. Det blir spennende å følge videre i de neste dagene, sier Osnes.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt tror Pochettino ville vært en bra valg av Chelsea.

– Pochettino er en lagbygger og bygger gode relasjoner mellom spillerne. Han mislykkes i PSG, men Pochettino hadde vært et godt valg, sier Erik Thorstvedt.

– Hvis du er arbeidsledig og får tilbud fra Chelsea, tror jeg de aller fleste tar det. Det er ekstremt store penger involvert, sier Thorstvedt.



Amerikanske eiere

Tuchel ble hentet til Chelsea midtveis i 2020/21-sesongen. Han vant Champions League i løpet av sitt første halvår i klubben. Sist sesong ble det 3. plass i serien og finaletap på straffer for Liverpool i både ligacupen og FA-cupen.



I en uttalelse takker Chelsea for innsatsen Tuchel og hans støtteapparat har lagt ned i løpet av sine 17 måneder i klubben.

«Thomas vil rettmessig få sin plass i Chelsea-historien som en vinner av Champions League, den europeiske supercupen og klubb-VM», står det i en uttalelse.

Chelsea fikk i mai nytt eierskap. Roman Abramovitsj ble tvunget til å selge på grunn av sanksjonene som kom etter Russlands invasjon av Ukraina. Russeren hadde eid klubben siden 2003.

Brukte mest penger

Et amerikansk konsortium ledet av Todd Boehly tok over styringen. I sommer inntok Bohely selv rollen som sportsdirektør og skal ha hatt et svært tett samarbeid med Tuchel om overganger. Derfor kommer avgangen nå svært uventet.

«Nå som det går mot 100 dager siden eiergruppen tok over klubben, føler de nye eierne at det er riktig tidspunkt for en endring», skriver Chelsea.

London-klubben brukte i sommer mest penger av samtlige på overgangsmarkedet. Godt over tre milliarder kroner gikk med på å hente nye spillere.