Dette har ikke skjedd siden mai: – Svarer alle som har snakket

SCORET: Marcus Rashford kunne endelig juble foran hjemmefansen på Old Trafford. Han scoret 2-1-målet etter pasning fra Rasmus Højlund. Foto: CARL RECINE

Marcus Rashford scoret endelig på Old Trafford, men det ble poengdeling i storkampen.

Man. United – Tottenham 2–2

Saken oppdateres!

Marcus Rashford viste glimt av tidligere storhet da han sendte United opp i 2-1-ledelse mot Spurs.

– Se på feiringen. Marcus Rashford slår tilbake mot de som har snakket om ham. Han lar de vite at han fortsatt er å regne med, sier BBC-ekspert Clinton Morrison.

HÅNDFEIRING: Rashford feiret med å vise pratebevegelser med hånden. Foto: CARL RECINE

Det var spissens første ligamål på Old Trafford denne sesongen. Etter en svak sesong, har angriperen nå notert seg for målpoeng fire kamper på rad. Sist gang han scoret i PL på eget gress var mot Chelsea i slutten av mai.

Rodrigo Bentancurs 2-2-mål like etter hvilen sørget likevel for at det ble ett poeng til hvert lag.

På overtid hadde Scott McTominay en gigantsjanse til å sikre seieren, men headingen gikk over mål.

Ten Hag: – Jeg er skuffet

Sky-ekspert Gary Neville mener Spurs var det beste laget i søndagens kamp.

– Tottenham har vært best. Old Trafford har vært veldig stille for Spurs har dominert kampen, sier Neville.

Resultatet betyr at Manchester United er nummer syv med 32 poeng. Tottenham er på femteplass med 40 poeng.

– Jeg er ganske skuffet. Når man tar ledelsen to ganger og slipper inn to enkle mål, så er det litt frustrerende, sier United-manager Erik ten Hag til BBC.

Et lyspunkt var partnerskapet mellom Højlund og Rashford. Dansken viste seg virkelig frem da han banket inn 1-0-målet på imponerende vis.

DANSK JUBEL: Rasmus Højlund sendte United i føringen med en vakker scoring foran hjemmefansen. Foto: Dave Thompson

– De vokser sammen, så de må fortsette fremgangen, sier United-manageren.

Forteller om røff uke

Spurs-sjef Ange Postecoglou var svært fornøyd med prestasjonen.

– Man vil alltid vinne kamper, men jeg kunne ikke vært stoltere av spillerne. De har måtte takle mye denne uken, også viser de en prestasjon som denne. Jeg syns måten vi taklet kampen på var strålende, sier Tottenham-manageren til BBC.

London-laget manglet flere nøkkelspillere, og manageren kunne røpe at flere spillere rakk oppgjøret med et nødskrik.

– Vi har hatt en veldig røff uke utenfor banen med sykdom og andre ting, sier Postecoglou til Sky.

Slik var målene

Det hadde knapt gått to minutter da Rasmus Højlund banket inn 1–0 på vakkert vis. Marcus Rashford avanserte inn i sekstenmeteren, men ble taklet. Dansken var våken da han snappet opp den løse ballen før han viste frem en avslutning i verdensklasse da han banket ballen opp i venstre kryss.

Etter 19 minutter svarte Spurs. Richarlison stanget inn et hjørnespark etter en presis serve fra Pedro Porro. Brassen har nå seks ligamål på de seks siste PL-kampene.

BRENNHET: Richarlison er i storslag. Brasilianeren fikset også scoring med en effektivt hodestøt på Old Trafford. Foto: Martin Rickett

Seks minutter før pause tok United tilbake ledelsen. Rashford spilte vegg med Højlund før han prikket inn 2–1 ned i det høyre hjørnet. Scoringen kom like etter at Udogie holdt på å score et spektakulært selvmål, men Spurs-forsvareren ble reddet av stolpen.

Spurs fikk en kanonstart på andreomgangen. Det var gått under ett minutt da Rodrigo Bentancur fikset 2–2 etter godt forarbeid av nysigneringen Timo Werner. Forsvarsspillet til Manchester United var langt fra imponerende da Bentancur fikk gjøre akkurat som han ville innenfor sekstenmeteren.

VIKTIG POENG: Timo Werner fikk en fin Spurs-debut med målgivende på målet som sikret poeng. Foto: CARL RECINE

Fire minutter på overtid fikk innbytter Scott McTominay en enorm mulighet til å sikre seieren. Skotten fikk heade umarkert fra kort hold, men klarte ikke å presse ballen ned. Dermed endte det uavgjort.