To seire, tre uavgjort, ett tap og 7. plass på tabellen er fasiten etter de første seks kampene i Premier League for Liverpool.

En sesongstart som er langt dårligere enn forventet fra laget som kjempet om fire titler forrige sesong.

Tirsdag ble den tunge starten enda tyngre da Liverpool ble ydmyket av Napoli i første gruppespillkamp i Champions League.

Liverpool-spillerne takket fansen som hadde tatt turen til Napoli. Foto: CIRO DE LUCA

Prestasjonen var så dårlig at Jürgen Klopp etter 1-4-tapet fikk spørsmål om han var redd for å få sparken i lys av Chelseas sparking av Thomas Tuchel tidligere på dagen.

– Ikke direkte. Eierne våre er ganske rolige. De forventer at jeg, ingen andre, skal få oss ut av situasjonen, sa Liverpool-sjefen.

– Ville være en skandaløs avgjørelse

At Liverpool kvitter seg med Klopp har TV 2s fotballeksperter ingen tro på.

– Altså, man vet aldri i fotball. Det har skjedd mange rare ting i fotball, men ikke veldig mye rarere enn at Klopp skulle få sparken. Det ville vært en helt skandaløs avgjørelse, mener Erik Thorstvedt.

– Klopp er den beste mannen til å snu dette her. At han blir en ny Tuchel har jeg ingen tro på, understreker han.

Også Simen Stamsø-Møller tror Klopp sitter trygt og godt i sjefsstolen i Liverpool.

– Jeg tror ikke det er noen som helst fare for at han får sparken nå. Han har vist tidligere at han kan få de ut av langt verre perioder enn de er i nå, mener Stamsø-Møller.

Han mener Klopps største problem er hvor bra det går for andre lag.

Klopp til TV 2: Ga klar beskjed til spillerne

– Spesielt for Manchester City. Klopp har en veldig stor jobb å gjøre med å holde følge med City akkurat nå. Toget går veldig veldig fort denne sesongen.

Selv om Thorstvedt har tro på Klopp, er han overrasket over hvor svak Liverpool til tider har vært så langt denne sesongen.

– De som normalt har vært fysisk overlegne over andre lag, ser nå ut som å gå litt på krabbegir til tider. Det er tungt, for bortsett fra den merkelige pandemisesongen der de hadde mange skader, har det stort sett gått på skinner. Så de har en stor jobb å gjøre, understreker Thorstvedt.

– Blir forferdet av seg selv

At Liverpool er inne i en dårlig periode er det ingen tvil om, og om de skal ha noe som helst å juble for etter sesongen må trenden snus, og det kjapt, mener ekspertene.

– Det er sabla viktig at dette ikke forplanter seg og at de kommer tilbake på riktig spor så fort som mulig, sier Thorstvedt.

Ekspertkollega Solveig Gulbrandsen tror Klopp og Liverpool kan snu trenden.

– Det er ikke lenge siden de var helt der oppe, så ting har snudd fort. Men det kan snu like fort den andre veien. Det er et meget godt fotballag, så noe har skjedd her. Men jeg tror de skal klare å snu det, sier hun.

De kommende kampene kommer tett i tett, og det blir tøff motstand for Klopp og hans menn.

Sammendrag: Napoli - Liverpool 4-1

Allerede lørdag gjester Wolverhampton Anfield, tirsdag er Ajax motstander i Champions League, før Liverpool spiller borte mot Chelsea 18. september.

Den svake starten på sesongen kan skape usikkerhet i gruppen, men den kan også motivere, mener Thorstvedt.

– Det er ingenting som hjelper mer enn gode resultater. Om de klarer å vinne disse neste kampene og prestere bra, så vil det få de inn på en mer stødig kurs, sier TV 2s fotballekspert og legger til:

– Dette er en gjeng som når de føler at bunnen er nådd, så blir det gjerne noe som mobiliserer energi. At de tenker at «så dårlige kan vi ikke være», blir litt forbanna og forferdet av seg selv, og slår tilbake.

– Kan Napoli ha vært det nederlaget de trengte for å få den følelsen?

– Det tror jeg. Du vet aldri, men det kan godt være.