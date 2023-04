– Det vil være en stor prestasjon for ham

REKORD: Erling Braut Haaland er bare to mål fra den ikoniske målrekorden i Premier League. Foto: LEE SMITH

Fem poeng skiller Martin Ødegaards Arsenal og Erling Braut Haalands Manchester City, der City har to kamper mindre spilt.

Onsdag møtes de på Ethiad Stadium til seriefinale.

I tillegg til å sikre seg tre poeng og tette igjen luken til Arsenal, kan Haaland ta enda en scoringsrekord.

– Jeg tror han kommer til å slå den. Han er så dreven på å score. Jeg tror du kan se det, han løper alltid i boksen, vil alltid være der for avslutningen, og jeg ser besluttsomheten fra ham, og ja, forhåpentligvis kan han bryte den, sier lagkamerat Phil Foden i forbindelse med et pressetreff før kampen mot Arsenal.

HAR TROEN: Kevin De Bruyne og Phil Foden tror at Haaland tar PL-målrekord. Foto: Dave Thompson

To mål til rekorden

Haaland har hatt sin første sesong i Premier League og har hittil scoret 32 mål. Det er bare to mål i fra rekorden som Alan Shearer og Andy Cole deler på 34 mål i én sesong.

– Ja, det kan han definitivt. Å score mål er hans sterke side. Hvis han gjør det vil det være en stor presentasjon for han, sier Kevin De Bruyne.

Når rekorden blir tatt, legger De Bruyne litt av ansvaret på seg selv.

– Det gjør han når vi lager nok sjanser for ham.

Allerede tatt flere rekorder

Haaland har allerede sikret seg flere rekorder denne sesongen. Blant andre disse:

Raskest til å score 35 mål i Champions League (27 kamper).

Yngste til å score 35 mål i Champions League (22 år 271 dager).

Flest mål i alle turneringer for en PL-klubb på én sesong.

Flest mål i alle turneringer på én sesong for Manchester City.

Raskest til å nå 25 scoring i Premier League (19 kamper).

Rasket til å score fire hattrick i Premier League (19 kamper).

De Bruyne tenker ikke annerledes før seriefinalen onsdag.

– Det gir ikke mening å bli mer giret for én kamp og ikke for en annen. Vi vet vet at noen kamper åpenbart har en større betydning enn andre, men forberedelsene forblir de samme, sier De Bruyne om Arsenal-kampen onsdag.

City vant 3–1 i det tidligere oppgjøret på Emirates Stadium. Da scoret Haaland ett mål.