Arsenal og manager Mikel Arteta får skarp kritikk etter at klubben søndag kom med en uttalelse som støttet managerens tirade etter lørdagens 0-1-tap for Newcastle.

– Det er pinlig. Det er en skam, sa Arteta i et intervju vist på Viaplay.



Han fulgte også opp med ytterligere negative ytringer mot dommere og videodømming i pressekonferansen etterpå.

Dagen derpå fikk han støtte av klubben i en offisiell uttalelse.

I HARDT VÆR: Arsenal-manager Mikel Arteta. Foto: SCOTT HEPPELL

– Ute av kontroll

– Dette undergraver Artetas troverdighet. Han får ganske hard medfart i britiske medier i dag, med rette i mine øyne, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker i Europa-kommisjonen.

Michael Owen kaller uttalelsen pinlig. Gary Neville mener klubben undergraver hele dommersystemet.

Flere mener det var urimelig.

Raseriutbruddet kom etter at det var flere tvilsomme episoder knyttet til kampens eneste mål, men VAR bestemte at målet skulle stå.

I programmet som gjorde opp status før denne ukens Champions League-runden, ble det også påpekt at Arteta snakker mot seg selv.

Etter at Liverpool fikk annullert Luis Diaz' scoring mot Tottenham for offside, da han var klart onside, uttrykte han støtte til dommerne og at de gjorde det beste. Det gjorde han ikke på noen måte nå.

– Det der var en manager ute av kontroll. Det er det siste Arsenal trenger, sier Alsaker.

Se den ferske utgaven av Europakommisjonen her:

– Vi så det forrige sesong. Han må bevare roen. Den situasjonen der, summerer at det er tre forskjellige tvilsøyeblikk. Det er ikke et argument. Han går ikke inn og tar ett av disse punktene og her er det soleklart. Det er ikke skandale at de ikke ser om den er ute.

VAR tok for seg tre tilfeller: Om ballen var ute før scoringen, om Joelinton burde blitt avblåst i situasjonen med Gabriel og om det var offside.

– VAR får ofte kritikk for å fjerne scoringer. Her lar de scoringen stå, for de har ikke avgjørende bevis for det motsatt. Da syns jeg Arteta mister hodet fullstendig. Så syns jeg det er alvorlig når klubben følger opp med dette brevet. For det de oppnår nå er å undergrave autoriteten til de som leder disse kampene. De har en tøff nok hverdag fra før, sier Alsaker.

MÅL: Denne situasjonen fikk Arteta til å fyre løs.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller mener fokuset i England burde vært på noe annet.

– De burde rette fokuset andre steder, for VAR har vært skandaløst dårlig løst i flere tilfeller i England denne høsten. Helt uvirkelig det som skjedde i Tottenham-Liverpool og så i tillegg har Wolverhampton fått straffe mot seg på rene filminger som de ikke har gått inn og fikset.

Eksperten reagerer kraftig på en annen situasjon fra Newcastle-Arsenal.

– Det verste er at Bruno (Guimarães) slår til Jorginho i åpent spill. Fordi han er overtent. Det kan VAR fikse. Trøyeholdinger kan de fikse og filming og dommere som blir lurt. Jeg har vært pro at dommere skal få hjelp, men så sitter det dommere og får lov til å se på video av slike situasjoner og ikke griper inn.

– Da tenker jeg bare skrot alt sammen.

