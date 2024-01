Det kostet for mye

Når Jürgen Klopp annonserer at han skal slutte, er det vanskelig å vite hvor en skal begynne.

Kanskje med begynnelsen: Da Klopp ble introdusert som ny Liverpool-manager i oktober 2015, sa han: «We have to change from doubter to believer».

RYSTET: TV 2s mangeårige fotballkommentator Øyvind Alsaker. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Uttalelsen var rettet mot spillerne i klubben, og mot fansen på The Kop. Er det én ting som symboliserer Klopps enestående æra på Anfield, så er det troen.

Tro

Ingen scorer flere avgjørende mål på slutten av kampene, ingen snur motgang til suksess oftere, og triumfen mot Barcelona i semifinalen i Champions League 2019 er selve essensen av den troen. Et reservepreget Liverpool vant 4-0 mot Messis Barcelona etter å ha tapt 0-3 på Camp Nou.

Det førte til Klopps første trofé med Liverpool. Året etter var det slutt på 30 års lidelse – ligatittel nummer 19 fant veien til Anfield. Siden har laget vunnet Supercupen, VM for klubblag, FA-cup og ligacup. Det kan bli flere pokaler denne siste våren med Klopp, Liverpool kan i teorien vinne en historisk kvadruppel.

CHAMPIONS LEAGUE: Jürgen Klopp har vunnet bortimot alt med Liverpool. Denne sesongen kan det bli flere pokaler. Foto: Manu Fernandez

Hva har det kostet?

Da vil mange antyde at det er dårlig timing å annonsere sin avgang, men Klopp er en smart fyr; han bruker den skepsisen til å snu problemstillingen. «La oss gjøre det til en styrke, og skape enda flere minner å se tilbake på», er hans elegante måte å komme kritikerne i forkjøpet på.

Det er ingen tvil om at en ny serietittel ville vært den perfekte avskjed, nr 20 (det samme som Manchester United) foran øynene på takknemlige fans, i motsetning til i 2020 da pandemien la en opplagt demper på gleden over endelig å toppe tabellen igjen – 30 år etter siste triumf.

Det vil kreve nettopp tro. Liverpool har smertelig fått erfare Manchester Citys enorme evne til å vinne de nødvendige kampene på denne siden av nyttår. Arsenal har noe uoppgjort etter nesten å lykkes forrige sesong.

Men Liverpool har erfaringen – for to år siden slåss de på fire fronter til sesongens siste dag, men satt igjen med de to minste premiene til slutt. Sesongen som fulgte ga grunn til å tvile der troen hadde virket urokkelig bare måneder i forveien. Et energiløst Liverpool orket ikke det som krevdes, og endte utenfor topp fire, og uten et eneste trofé.

Hva det har kostet Klopp å snu den trenden på en sommer, og gjøre Liverpool til en seriøs kandidat igjen, har vi kanskje fått svaret på nå. For mye.

To år før kontrakten hans går ut, erkjenner Klopp at han ikke har krefter til å fullføre. Det krever mot, det skaper sorg og det ryster engelsk fotball.

For hva skjer når en karismatisk leder og stor trener forlater en tradisjonsrik klubb? Det vet ingen, men erkerivalen Manchester United er et relativt ferskt eksempel.

Må treffe på arvtakeren

Det som har foregått på Old Trafford siden sir Alex Ferguson på samme overraskende måte ga beskjed om at nok var nok i 2013, gnager selvfølgelig Liverpool-fansen på en dag som dette. Eierne i Fenway Sports Group traff innertier i 2015 da de ansatte tyskeren, og de må finne blinken igjen nå – ni år etter.

Nå lanseres tidligere Anfield-helt Xabi Alonso som ny manager på grunn av sin imponerende jobb med lille Bayer Leverkusen. Det er naturlig.

Steven Gerrards navn dukker selvfølgelig også opp, selv om hans karriere i «dugout'en» ikke er særlig lysende. Alle de store managerne der ute blir analysert og sikkert også vurdert, for Liverpool er en spesiell klubb. Anfield er en spesiell bane, the Kop et spesielt fenomen.

Dette er en av fotballverdens største og mest attråverdige jobber. Det finnes riktignok mer penger andre steder, men Klopp har demonstrert at Liverpool kan konkurrere mot hvem som helst med en blanding av smarte kjøp, innovative treningsmetoder, egenproduserte spillere med ungdommelig energi, OG en manager som Jürgen Klopp.

Et hundreårsmenneske.

ÅPEN BUSS: Jürgen Klopp holder opp ligacup-trofeet i mai 2022. Foto: OLI SCARFF

Kan han overhodet erstattes? Hvordan blir det for en ny manager å ta over et Liverpool-lag som kanskje har vunnet enda noen troféer ved sesongslutt? Det uslitelige båndet mellom Klopp og the Kop er en ressurs som har bidratt stort til suksessen det siste snaue tiåret. «I'm so glad that Jürgen is a red» runger på Anfield når fornøyde fans forlater arenaen. Melodien er hentet fra The Beatles´ «I feel fine».

«Imagine being us» sto det på et banner Liverpools tilhengere hadde med seg på Craven Cottage da det ble klart at de røde skal til Wembley nok en gang og kjempe om ligacupen. Lennon og Klopp koblet sammen i et uttrykk for takknemlighet og eufori.

De elsker Klopp, og Liverpool er en klubb som i større grad enn de fleste andre dyrker sine store managere. Når han nå takker av, tar han plass ved siden av Bill Shankly, Bob Paisley og Kenny Dalglish. Det sier alt om tyskerens posisjon blant supporterne.

Livet uten Klopp

Hvordan det nå blir å vandre gjennom stormen, uten Jürgen Klopps knyttnever og skinnende glis, kan ingen vite sikkert. Den tryggheten han har frontet Liverpool med gjennom ni år er så å si umulig å erstatte.

Dagen i dag er preget av sjokk og sorg i den røde delen av Merseyside. Søndagens FA-cup kamp mot Norwich på Anfield kommer til å bli minneverdig. En æra går mot slutten, men ennå er ikke historien ferdig skrevet. Liverpool har mange viktige kamper igjen før Klopp forlater Anfield, og disse kampene vil vi se med annerledes øyne nå når nyheten er ute.

Men selv med et ukjent siste kapittel, kan ingenting endre historien om Klopps tid i Liverpool. Det er en kjærlighetshistorie for evigheten. The Normal One, kalte han seg selv spøkefullt den gang i oktober 2015. Nå takker han av for å leve et normalt liv.

De neste fire månedene vil Liverpool-fansen ta vare på i sine hjerter, mens de øser ut sin tristhet og takknemlighet: «YOU'LL NEVER WALK ALONE».