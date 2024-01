Ble kastet ut av kona. Ber om unnskyldning etter å ha fått to barn med influenser.

Tidligere i januar rykket Kyle Walkers (33) kone Annie Kilner ut på Instagram og formidlet at det var trøbbel i paradis.

– Dessverre, etter mange års ekteskap og tre herlige barn sammen, har jeg besluttet å ta litt tid bort fra Kyle, skrev hun.

Årsaken? Ektemannens affærer og barn med en annen kvinne.

Nå forteller Manchester City-stjernen selv åpent om det som har skjedd.

– Det jeg har gjort, er forferdelig. Jeg tar fullt ansvar, sier Kyle Walker til The Sun.

– Det skremte meg

Selv om Walker ikke liker å brette ut privatlivet, velger han å snakke ut for å gi de han har sviktet ro.

– Det har ikke hjulpet at det har utspilt seg i media, men jeg har valgt å snakke om det med håp om at jeg i det minste kan forklare meg og la min kone og mine barn få det privatlivet de så desperat trenger og fortjener, sier han.

I april 2020 meddelte modellen og influenseren Lauryn Goodman at hun hadde fått et barn med Walker, men City-stjernen skal ha sverget å avstå fra kontakt med henne annet enn for finansielle forpliktelser.

Kilner, som har tre barn med Walker, tok ham tilbake.

Men et par år senere traff han Goodman igjen - og hun ble gravid nok en gang.

– Hvis jeg kunne gå tilbake og gjøre det på en annen måte, ville jeg gjort det. Jeg visste hva som kom. Det andre barnet var født og fristen var blitt satt. Det skremte meg, sier Walker.

AFFÆRE: Lauryn Goodman har to barn med Kyle Walker. Foto: Ian West/PA Wire

– Det er min feil

Ifølge The Sun fant Kilner ut at Walker hadde nok et barn med Goodman da sistnevnte sendte henne en melding på Instagram.

– Jeg tok idiotiske valg og idiotiske beslutninger. Jeg kan ikke tenke meg eller forestille meg hva Annie går gjennom. Jeg har prøvd å spørre henne, men det er smerte og sårhet, sier 33-åringen.

Nå håper han at alle vil tenke på de som helt uskyldig blir rammet.

– Det er min feil. Det er helt og holdent min feil. Det er jeg som har gjort det. Men barna er uskyldige i alt dette, og det må alle ha i tankene. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe, men jeg trengte å komme med en forklaring. Familien min, barna, har vært gjennom nok ... og det er min feil.