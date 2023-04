Stjernespissen sliter med en lyskeskade.

Haaland pådro seg skaden i FA-cupkampen mot Burnley noen dager før det norske landslaget samlet seg i Spania foran de to første EM-kvalifiseringskampene.

Ifølge Manchester Evening News trente han ikke med laget verken onsdag eller torsdag. Fredag sa City-manager Pep Guardiola at Haaland skulle testes på trening senere på dagen.

– Det er kjedelig for City og Haaland at han mister en så viktig kamp, også er det et bevis på at han var skadet da han forlot Norges tropp, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Under landslagssamlingen ble det tidlig klart at jærbuen ikke kunne være med videre og ta del i oppgjørene mot Spania og Georgia. Han reiste deretter til Barcelona for videre undersøkelser.

Flere spekulerte i om Haaland hadde Citys kommende kampprogram i bakhodet og den viktige sesonginnspurten med klubblaget.

– Jeg så jo bilder og snakket lenge med han den første natta på samling, så jeg har hatt fasiten hele tiden, sier Ståle Solbakken til TV 2.

Reagerer

– Forstår du at folk tvilte?

– Nei, svarer Solbakken kontant.

Heller ikke TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tvilte på Haaland og teamet da det ble kjent at han ikke kunne bidra i Norges kamper.

– Det er sjokkerende å se hva folk trodde og syntes da han ble meldt skadet, sier Mathisen, og fortsetter:

– Selvfølgelig ville han bidra i landskampene, men det ville vært en stor skaderisiko hvis han spiller for tidlig. Det er riktig at han ikke spilte da og riktig at han ikke starter i dag, fortsetter TV 2s fotballekspert.

– Ser dumt ut

Han har ikke forståelse for at flere trodde City hadde en finger med i spillet, og har en klar beskjed til alle som hevdet at han ikke vil spille med flagget på brystet.

– Det så dumt ut da og det ser dumt ut nå. For Haaland er Norge likte viktig som City, og en av hans store drømmer er å komme til et sluttspill, sier Mathisen.

Han er tydelig på at City og Haaland tar riktig valg når de velger å hvile stjernespilleren.

UTE: Erling Braut Haaland blir ikke å se mot Liverpool. Foto: Molly Darlington

– Det er utrolig skummelt. Han må være forsiktig med skaden og det er han selvfølgelig. Det er vanskelig å si hvor alvorlig en sånn kjenning er. City vil ikke ta noen sjanser når laget kjemper i Champions League, og de kan fint vinne i dag uten Haaland.

Slik starter lagene i storkampen: Manchester Citys lag:

Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Alvarez.

Liverpools lag:

Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Jota, Salah, Gakpo.

– Holdt ikke helt

Manchester City-trener Pep Guardiola forklarer forfallet slik:

– Han er ikke frisk. Han føler seg helt klar. Det er ikke en stor sak, men han var ikke klar, sier Guardiola til BT Sport før kampstart.

Det har vært en kamp mot tiden for å få jærbuen frisk og rask mot Merseyside-klubben, men det gikk akkurat ikke for 22-åringen.

– Det fascinerende med Erling er hvor hardt han jobbet med de små tingene på alle områder. Han har et litt annet behandlingsregime enn vi hadde i vår tid, men det holdt ikke helt, sier Team Haalands finansdirektør og tidligere Premier League-spiller, Egil Østenstad, på Viaplays sending.