Derfor er United-helten lysten på å trene en storklubb i Skandinavia

Den tidligere Manchester United-stjernen Jaap Stam avslører tilbud fra Manchester City, sjokkbeskjeden fra Sir Alex og at han åpner for å trene klubb i Skandinavia.

Han ble den daværende dyreste forsvarsspilleren i verden da han ble kjøpt av Manchester United fra PSV Eindhoven for 130 millioner kroner i 1998.

Nederlenderen Jaap Stam rakk å spille tre sesonger for Manchester United og vinne tre Premier League-titler, FA-cupen og Champions League før han havnet i unåde hos Sir Alex Ferguson og ble solgt til italienske Lazio i 2001.

I dette intervjuet med TV 2 Sports frilansjournalist Arthur Renard i London forteller Stam om sitt vennskap med Ronny Johnsen, hvordan forholdet hans er til managerlegenden Sir Alex Ferguson i dag, lysten på å trene en klubb i Skandinavia – og mye mer om sin innholdsrike karriere både som fotballspiller og trener.

Stam hadde signert for Manchester United like før han skulle reise til Frankrike for å spille VM i 1998 med Nederland, men glemmer aldri det som skjedde på hjemmebane i dagene som fulgte etter mesterskapet var over. Og da tenker han ikke bare på samtalene med Ferguson før overgangen, som Stam besvarte på badet med døren lukket, for å kunne konsentrere seg om å forstå skottens aksent. Men en privat utfordring med fødsel som måtte løses.

SIGNERTE: Her signerer Jaap Stam ( i midten) kontrakten med Manchester United. Sir Alex Ferguson til venstre og klubbdirektør David Gill til høyre. Foto: STR

Startet fødselen tidligere for å rekke treningsleir

Nederlenderen skulle nemlig bli far, men fødselen kom til å krasje med sesongoppkjøringen til hans nye klubb Manchester United.

Vi bestemte oss for å sette fødselen i gang tidligere. Legene sa det gikk helt bra Jaap Stam

– Siden vi kom langt i mesterskapet fikk jeg bare ti dager fri før sesongoppkjøringen med Manchester United skulle starte. Min kone skulle føde da jeg hadde fått beskjed at jeg måtte være med klubben på sesongoppkjøringsturnéen, forteller Stam til TV 2.



Derfor bestemte Stam seg for å ta et familieråd. Fødselen ville han ikke gå glipp av.

– Min kone hadde termin da jeg ville vært borte på sesongoppkjøringen, og for å være på den sikre siden bestemte vi oss for å sette fødselen i gang tidligere. Legene sa det gikk helt bra, så min datter Lisa ble født to uker før termin. Det betydde at jeg kunne reise med klubben. Så, noen dager senere, sluttet jeg meg til mine nye lagkamerater som hadde reist på oppkjøringsturné til Skandinavia, konstaterer han.

Stam tilpasset seg lynraskt i sin nye klubb og ble en umiddelbart suksess på Old Trafford. Allerede i sin første sesong var han en viktig bidragsyter til Manchester Uniteds historiske trippel-triumf i 1999.

Sir Alex Ferguson var ekstremt sterk til å bygge lag Jaap Stam

Tittelen i både Premier League, FA-cupen og Champions League i én og samme sesong for 24 år er skrevet inn med gullskrift i Manchester United-historien.

Men forsvarskjempen er ydmyk, og gir først og fremst æren til en person han senere skulle havne på kant med.



– Vi vant ikke trippelen på grunn av mitt bidrag. Sir Alex Ferguson var ekstremt sterk til å bygge lag. Han hadde speidet på meg i lang tid, og i tillegg til rene fotballferdigheter ønsket han spille med bestemte personligheter og karakterer. Jeg var bare den siste brikken i laget han manglet, mener Stam.

VANT TRIPPELEN: Dette laget startet mot Bayern München i den historiske Champions League-finalen i 1999: Foran: Jesper Blomqvist, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville, Denis Irwin. BAK: Peter Schmeichel, Dwight Yorke, Andy Cole, Ronny Johnson, Jaap Stam og Ryan Giggs. kc/photo by Dan Chung REUTERS Foto: DAN CHUNG

WhatsApp-gruppe med Johnsen

På laget som bidro til den historiske trippeltriumfen i 1999, spilte også fire nordmenn. Stam røper at han og Ronny Johnsen, Ole Gunnar Solskjær og Henning Berg ble gode venner, både på og utenfor banen i Manchester. Erik Nevland spilte også for United i denne perioden.

– De er alle flotte fyrer. Jeg spilte sammen med Ronny i midtforsvaret, og ett ord var nok for en gjensidig forståelse på banen. I mine øyne var Ronny Johnsen av mange en undervurdert spiller blant folk utenfor klubben. Han var en strålende forsvarsspiller, som var både rask og fysisk sterk, og defensivt svært god i én-mot-én-situasjoner, roser Stam om sin tidligere midtstoppermakker.



FINALEHELT: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Johannessen, Jan

Han røper at han fremdeles har god kontakt med Johnsen.

– Jeg kom godt overens med ham, både på og utenfor banen. Han er et flott menneske. En ærlig gutt med en tørr sans for humor. Vi holder fremdeles kontakten, gjennom WhatsApp, og det er hyggelig, konstaterer Stam.

50-åringen legger ikke skjul på hvor godt han også kom overens med Ole Gunnar Solskjær og Henning Berg.

Vi holder fremdeles kontakten, gjennom WhatsApp Ronny Johnsen

– Det var personer som det var lett å være sammen med både på og utenfor banen, minnes nederlenderen.



Og fortsetter:

– I fritiden hang vi nederlandske spillerne, som meg, Jordi Cruyff og Raimond van der Gouw, sammen med de skandinaviske. Vi gikk ut og spilte middag sammen eller bare besøkte hverandre hjemme, for vi bodde ikke langt fra hverandre. Konene våre gikk også godt overens og gjorde hyggelige ting sammen, forteller Stam.



JUBEL: Roy Keane og Ronny Johnsen jubler sammen med Jaap Stam ( midten). Foto: DAN CHUNG

Mener han kunne avgjort finalen om Solskjær hadde bommet

Også på kjøkkenet fikk nordmennene og nederlenderne god kjemi.

– Jeg lærte om de skandinaviske mattradisjonene, for de laget skandinavisk mat som fisk og poteter, og så laget vi nederlandsk mat til dem. De små tingene der var virkelig fine ting, slår han fast.

Solskjær ble som kjent matchvinneren da han kom inn på benken og satte inn den avgjørende 2-1-scoringen mot Bayern München som sørget for Manchester Uniteds historiske trippeltriumf for 24 år siden.

Det førte ikke akkurat til at Stams beundring for Solskjær ble noe mindre. Samtidig gjør den tidligere forsvarsbautaen det klart at han selv kunne vært blitt matchvinnerhelten i legendariske finalen.

– Etter Solskjærs scoring følte jeg bare glede. Men jeg var rett bak Ole da han scoret, og om han hadde bommet, kunne jeg satt inn scoringen, hevder han.



FORHOLDET BRAST: Jaap Stam smiler sammen med Sir Alex Ferguson foran fotografene. Men smilene forsvant etter Stams bok. Foto: DAN CHUNG

Brå slutt på United-eventyret

Eventyret i Manchester United varte imidlertid bare i tre sesonger.

Selv om Stam vant Premier League hvert år han var i klubben, ble han solgt. Salget kom som en overraskelse og et sjokk for mange.

– De forstod hvorfor jeg skrev det Jaap Stam

I etterkant kom det frem at noe av årsaken var at Sir Alex Ferguson ikke likte noen av utdragene Stam kom med i sin selvbiofrafi Head to Head. Boken og oppstyret rundt den førte til at Manchester United solgte Stam til Lazio for rundt 160 millioner kroner i august 2001. Stam forteller i dette intervjuet at han trolig ville blitt solgt uansett på et tidspunkt, men at boken fremskyndet prosessen.



I boken kalte han blant annet Neville-brødrene, Gary og Phil, for «busy cunts». Et uttrykk som vanskelig lar seg oversette til norsk, men Stam forklarer nå at dette var sagt humoristisk ment, og at en mer presis betydning er vennskapelig dissing i retning «masekjerringer». Ordene falt allikevel i svært dårlig smak hos Ferguson, som var kjent for å styre Manchester United-garderoben med jernhånd.

– De forstod hvorfor jeg skrev det. Avisen overdrev det litt, men det var mer for å beskrive hvordan vi var i garderoben. Neville-brødrene var alltid opptatt med ting og snakket og snakket, så av og til måtte vi bare dem holde kjeft. De skjønte det var sagt med glimt i øyet, for det førte jo bare til at de snakket høyere og høyere, haha, forteller Stam.

BRÅ SLUTT: Manchester Uniteds Jaap Stam karriere på Old Trafford tok en brå slutt. Foto: Tony Marshall

Refser media

Stam gir media skylden for at situasjonen bare eskalerte.



– I boken beskrev jeg også hvordan spillere fra noen få europeiske land falt alt for lett innenfor 16-meteren. Vi i United gikk aldri ned innenfor 16-meteren, og da viste jeg til hva Ferguson hadde sagt: «Når noen sparker dere i beina, ikke prøv å holde dere oppe. Ingen andre spillere gjør det, så hvorfor skal dere?», sier Stam om det han skrev i boken.

– Men da ble overskriftene i media: «Stam sier at Ferguson lærer spillerne sine å filme». Men det var ikke slik jeg sa det i boken. Folk tror imidlertid på det, for media gjør alt for å selge aviser, sukker han.



Ferguson på sin side viste ingen nåde etter å ha fått med seg hva mediene presenterte fra boken til sin frem til da trofaste midtstopper.

INGEN NÅDE: Manchester Uniteds tidligere manager Sir Alex Ferguson viste ingen nåde med Stam. Foto: IAN HODGSON

Fikk knusende beskjed av Ferguson på bensinstasjon

Stam prøvde å forklare seg, men Ferguson gjorde det klart at han ikke var fornøyd. En uke etter avisoppslagene ble stopperen vraket fra kamptroppen til Blackburn. Så fikk han en telefon fra Ferguson.

– Senere den uken husker jeg at jeg kjørte hjem fra treningen, da agenten ringte meg og sa jeg hadde blitt solgt. Jeg sa «hva»? Ja, klubben vil ringe deg i løpet av kort tid, oppsummerer Stam.



Jeg stoppet ved en bensinstasjon, og så kjørte Ferguson ned dit Jaap Stam

– Minutter senere ringte Ferguson meg, og spurte hvor jeg var. Jeg stoppet ved en bensinstasjon, og så kjørte Ferguson ned dit og fortalte meg at han hadde akseptert et tilbud fra Lazio på meg. Ferguson forklarte at han ønsket å fortsette med to andre midtstoppere, Wes Brown og Laurent Blanc, noe som ville henvise meg til benken. Så neste dag fløy jeg til Roma, og i løpet av 24 timer var jeg Lazio-spiller, sier han videre.

I etterkant har Ferguson innrømmet at han angret på at han solgte Stam. I dag har de to et godt forhold. Men 50-åringen ble skuffet og overrasket over hvordan United-karrieren endte.



– Det var et sjokk. Jeg hadde nettopp forlenget kontrakten med Manchester United, og hadde begynt å pusse opp huset vi hadde kjøpt i Manchester. Jeg ønsket ikke å forlate klubben i det hele tatt, innrømmer han, sier Stam.



SUKSESS: Jaap Stam imponerte også i Lazio. Foto: GIAMPIERO SPOSITO

Kunne signert for City

Han har møtt Ferguson flere ganger etter at han ga seg med fotballen, og i etterkant og fått en forklaring fra klubben.

– Jeg mottok et brev fra klubben hvor de forklarte sin side av historien. Jeg er takknemlig for det, fordi jeg alltid har sett på Ferguson og andre i Manchester Uniteds støtteapparat som ekte og ærlige personer, bedyrer den tidligere stopperen.

Det ble med tre sesonger i Lazio før Stam skiftet klubb. Serie A-klubben fra den italienske hovedstaden slet med økonomien, og Stam innrømmer at det var trøbbel med lønnsutbetalingene en periode.



– Til tross for alt det, så nøt jeg min tid i Lazio. Jeg spilte sammen med fantastiske spillere som Diego Simeone, Crespo, Lopez, Nesta, Mihajlović, Couto og Mendieta og likte livet i Roma, varsler Stam.

RINGTE STAM: Fotballegenden Kevin Keegan. Foto: Barrington Coombs

Men allerede etter én sesong i Lazio kunne Stam ha vendt tilbake til Premier League for å ha spilt for Manchester Uniteds byrival Manchester City. De lyseblå la nemlig inn et bud på 120 millioner kroner for stopperen. Daværende trener Kevin Keegan ringte personlig til Stam for å forsøke å overtale ham til å skrive under for Uniteds store rival.

City ønsket å vokse som klubb og hadde hørt om de økonomiske problemene i Lazio Jaap Stam

– Jeg husker da Keegan ringte meg. Jeg ble overrasket, for han var en så stor spiller da jeg var ung. Jeg husker at jeg til og med leste tegneserier med Keegan, innleder Stam, og legger til:



– Så det var veldig spesielt å snakke med Keegan på telefonen. City ønsket å vokse som klubb og hadde hørt om de økonomiske problemene i Lazio, poengterer han.



Den da 29 år gamle Stam tok likevel ikke sjansen på å vende overgang til den lyseblå delen av Manchester.

– Jeg sa nei til dem. Manchester City var på det tidspunktet ikke det laget og klubben de er i dag. Og siden jeg hadde spilt for Manchester United, fant jeg ut at jeg ikke kunne gå til dem. Jeg kunne bare ikke gjøre det, røper han.



GIKK TIL AC MILAN: Jaap Stam Foto: ALBERTO PELLASCHIAR

Ankom treningene i helikopter

Et par år senere byttet han klubb og skrev under for Serie A-giganten AC Milan. Der fortsatte han storspillet, bidro til seier i Supercoppa Italiana i 2004, og var på laget som tapte mot Liverpool i den legendariske Champions League-finalen i Istanbul i 2005.

Der fikk han førstehånds kjennskap til Silvio Berlusconi, den nylig avdøde og omstridte italienske politikeren og forretningsmannen som i mange år var eier av AC Milan.

– Jeg traff om ofte på Milanello. Av og til ankom han trening med helikopter midt på treningsbanen. Han kom ut sammen med sine livvakter og håndhilste på spillerne og trenerne, før han ønsket oss lykke til med de kommende kampene. Deretter fløy han tilbake og vi fortsatte treningen, erindrer han.

Etter karrieren har som kjent 50-åringen en innholdsrik karriere som trener å se tilbake på. Han har vært trener i engelske Reading, PEC Zwolle, Feyenoord og FC Cincinnati, men er for tiden uten trenerjobb.

VIL TILBAKE SOM TRENER: Jaap Stam. Foto: Matthew Childs

Åpner for å trene klubben i Norden

Nå utelukker han ikke en trenerjobb i et av de nordiske landene i fremtiden.



Jeg finner roen når jeg er i Skandinavia. Kanskje jeg en dag kan reise til et av de skandinaviske landene for en trenerjobb Jaap Stam

– Jeg finner roen når jeg er i Skandinavia. Kanskje jeg en dag kan reise til et av de skandinaviske landene for en trenerjobb, bedyrer den tidligere Manchester United-stjernen.



Mens han venter på et nytt trenertilbud har stopperen med 67 landskamper og tre mål for Nederland mer enn nok å holde fingrene i.

– Jeg jobber som TV-ekspert for ViaPlay, som har rettighetene til Premier League i England. For øyeblikket jakter jeg ikke aktivt på en ny klubb å trene, men jeg er alltid åpen for en ny utfordring innen fotballen, og det å være manager er virkelig noe jeg liker. Det må imidlertid være et prosjekt som trigger meg, mener Stam om veien videre på trenerbenken.

DRØMMER OM UNITED: Jaap Stam. Foto: Scott Heppell

Stam utelukker ikke å vende tilbake til gamleklubben Manchester United, dersom det skulle åpne seg en mulighet.

– Tidligere denne sesongen ble det spekulert i media om jeg kunne vende tilbake til Manchester United i en rolle som assistentmanager. Det var imidlertid aldri en seriøs henvendelse, røper Stam, og slår fast:



– Men jeg har alltid sagt at om United trenger meg i en annen rolle enn hovedmanager, så vil jeg være åpen for det. Manchester United er en klubb som er i mitt hjerte – og som jeg hatt stor suksess med – og som må tilbake til toppen. Om jeg kan hjelpe til i den prosessen, så er jeg åpen for det.