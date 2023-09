Derfor dro ikke Salah til Saudi-Arabia: – Står respekt av det

Mohamed Salah-sagaen er over for denne gang. Dette kan være forklaringen på at Liverpool-stjernen ikke dro til Saudi-Arabia.

Etter flere uker med rykter og spekulasjoner er Mohamed Salah-sagaen over – i hvert fall for denne gang.

31-åringen kunne, skal man tro de siste rapportene, blitt verdens dyreste overgang i fotballen dersom Liverpool hadde godtatt budene til den saudiarabiske klubben Al-Ittihad. Det gjorde Merseyside-klubben ikke.

Men hvorfor ble det ingen overgang? En svimlende sum på over to milliarder kroner var ikke nok til å overtale Liverpool. Men var det nok til å overtale Salah?

I en lengre kronikk kommer The Athletic-skribent Simon Hughes med en mulig forklaring på hvorfor Salah selv var lunken til en overgang til Saudi-Arabia.

– Enhver fotballspiller som blir lønnet av en stat blir dermed et verktøy for staten. Ved å dra til Saudi-Arabia vil Salah tre inn i en verden han har forsøkt å unngå gjennom hele hans karriere, skriver Hughes.



LIVERPOOL-STJERNE: Mohamed Salah blir fortsatt å se i Liverpool-drakten i tiden fremover. Foto: PAUL ELLIS

Hughes utdyper:

– Frem til nå har karrieren hans vært diktert utelukkende av hans prestasjoner på fotballbanen, hans offentlige image har kommet gjennom nøye utvalgte media-opptredener og en pålitelig ukontroversiell deling i sosiale medier. Ved å bli en del av Saudi Pro League, vil fremtiden hans avhenge av relasjoner og diplomati langt utenfor hans kontroll.



– Står respekt av det



Charlotte Lysa forsker på stat og samfunn i Gulfen, primært Saudi-Arabia og Qatar. Hun har også skrevet flere artikler om fotball og politikk i Midtøsten.

Lysa trekker en sammenligning til forholdet mellom Salah og staten i hjemlandet Egypt.

– Salah har jo tidligere vært i konflikt med den egyptiske staten og regimet der i det at han har ønsket å unngå å bli brukt som symbol for staten Egypt. Han har tilsynelatende ikke ønsket å bli løftet fram som et symbol for staten slik Saudi-Arabia nå presenterer de nye spillerne i ligaen, sier Lysa til TV 2.



– Slik Saudi-Arabia presenterer fotballen i landet og utad internasjonalt, er det vanskelig å se for seg at man kan være fotballspiller der uten å bli knyttet til et strategisk prosjekt. I lys av den kritikken som kommer mot det prosjektet, kommer du automatisk i en posisjon der du må forsvare det om du drar dit og at dette er noe du ønsker å være med på, utdyper Lysa.



TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener det står respekt av Salahs standpunkt – dersom han selv har takket nei basert på egne verdier.

– Om det stemmer at Salah har sterke betenkeligheter rundt det å bli styrt av en stat, synes jeg det er forfriskende når vi ser strømmen av spillere til Saudi-Arabia nå. Det er også et politisk valg ikke å ville la seg bruke politisk. Det er også et veivalg, påpeker Finstad Berg.

FAST BESTEMT: Jürgen Klopp har vært klar på at Liverpool ikke ønsker å selge Mohamed Salah i dette vinduet. Foto: Jon Super

Finstad Berg mener det gjenspeiler imaget Salah har opparbeidet seg i løpet av karrieren.

– Det stemmer godt med det inntrykket som har vært av Salah tidligere, og viser kanskje det mest bevisste forholdet til det å dra til den saudiarabiske ligaen. Mange spillere sier de ikke drar på bakgrunn av politikk, men fotball. Salah tar faktisk konsekvensen av det standpunktet han har, dersom han sier at han ikke vil dra fordi han ikke vil bli styrt av en stat. Det står respekt av det, hvis det stemmer.

– Tror ikke de gir seg



Lysa beskriver Salah som en drømmesignering for Saudi-Arabia og tror ikke dette er det siste forsøket på å hente superstjernen.

– Salah er selvsagt en veldig god fotballspiller, men han har den ekstra dimensjonen at han er en av de aller største arabiske og muslimske fotballspillerne gjennom tidene, sier lysa og forklarer:

STJERNE: Mohamed Salah er ekstremt populær i hjemlandet Egypt. Foto: Hassan Ammar

– Han har vokst opp i Egypt og har det som en stor del av sitt image. Han er from, står for gode verdier, er et godt forbilde som araber og muslim i veldig manges øyne. Jeg tror ikke Saudi-Arabia gir seg med dette forsøket.

Mens noen stjernespillere har latt seg friste av saftige lønninger og det saudiarabiske fotballprosjektet, mener Lysa Salah er i en annen situasjon.

– Vi vet at Salah har vært ubekvem med hvordan den egyptiske staten har forsøkt å bruke ham, det har i hvert fall kommet flere rapporter om det. Så på den måten har han på en måte vært igjennom dette før, i motsetning til veldig mange andre fotballspillere som blir koblet eller går til saudiarabisk fotball nå.



Ikke en Henderson-situasjon

Tidligere i sommer dro Jordan Henderson til Saudi-Arabia og klubben Ettifaq. Overgangen var en av de mest kontroversielle i dette vinduet, blant annet fordi Henderson i lang tid hadde vært en talsmann for LGBTQ+ rettigheter. I Saudi-Arabia anses det som kriminelt å være homofil.

Denne uken snakket Henderson ut for første gang etter overgangen, og fikk kritikk for flere av svarene i intervjuet. Finstad Berg tror ikke Salah ville høstet like mye kritikk om han hadde valgt annerledes og dratt til Saudi-Arabia nå.

– Salah har i veldig liten grad uttalt seg politisk i løpet av karrieren. Men det har vært rapporter om at islamofobi i Liverpool gikk ned med Salah og Mané i klubben. Det tenker jeg også er hans ettermæle i Liverpool den dagen han gir seg i klubben.

TO ULIKE SKJEBNER: Mens Jordan Henderson dro fra Premier League til saudiarabisk fotball, er Mohamed Salah foreløpig værende i England. Foto: PETER POWELL

Finstad Berg trekker fram at Salah har vært med på å utfordre fordommer og blitt et forbilde for mange mennesker.

– Jeg tror mange ville blitt skuffet om han hadde dratt til Saudi-Arabia nå, men han ville nok ikke fått den samme kritikken som Henderson, fordi han ikke har bygget like mye av imaget sitt i saker som strider veldig med det saudiarabiske regimet, sier TV 2s sportskommentator og fortsetter:

– Så tror jeg også det for mange kanskje også er lettere å forstå at en del av fra den arabiske verdenen har et annet forhold til Saudi-Arabia. Mekka ligger jo i Saudi-Arabia og helt uavhengig av politisk regime er det et viktig sted for mange basert på religion.