Debuterte for Liverpool som 19-åring. Nå venter åtte års fengsel

Han debuterte for Liverpool som 19-åring. Debuten kunne knapt gått bedre. Scoringen i 4-2-seieren mot Hull på Anfield var av det vakre slaget.

Unggutten fikk ballen helt ute ved sidelinjen. Han dro av to mann og plasserte ballen hardt ned i lengste hjørne. Anfield eksploderte.

Kontrasten til hva han opplever nå kunne knapt vært større.

Tirsdag ble en narkobande på 14 mann til sammen dømt til 140 års fengsel. Den tidligere Liverpool-spilleren Layton Maxwells hus ble brukt som oppbevaringssted. Narkotika med en gateverdi på 77 millioner kroner ble funnet i huset. Politiet fant også 30 millioner i kontanter.

– Narkotika har ingen plass i samfunnet vårt, og vi vil fortsette å jobbe for å stoppe kriminelle som forpester samfunn i sørlige Wales, uttalte visepolitimester Dave Thorne etter dommen.

Arrestasjonene var en del av operasjon Venetic, en stor internasjonal operasjon hvor politiet avslørte et nettverk der kriminelle kommuniserte gjennom en mobil krypteringstjeneste kalt Encrochat.

Layton Maxwell var kurér. 43-åringen fikk rundt 6000 kroner i måneden for å frakte narkotika fra Liverpool til ulike deler av Wales, skriver BBC. Banden skydde ingen midler.

Under pandemien brukte de en varebil forkledd som et transportkjøretøy fra NHS (det statlige helsevesenet i Storbritannia) for å distribuere kokain og heroin.

Maxwells Liverpool-karriere ble av det korte slaget.

Han ble lånt ut til Stockport da han var inne i sitt siste kontraktsår. Cardiff ble neste stoppested for midtbanespilleren. Etter 34 kamper for «The Bluebirds» signerte Maxwell for Swansea. Men karrieren skjøt aldri fart. Maxwell spilte for flere mindre walisiske klubber før han la opp i 2010.

Nå er han dømt til åtte års fengsel.