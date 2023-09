Debatten raser etter Liverpool-utvisning: – Ødelegger kampen

UTVIST: Liverpool-manager Jürgen Klopp mistet Curtis Jones på grunn av et rødt kort i første omgang. Foto: David Klein / Reuters / NTB

Liverpool, som måtte fullføre storkampen mot Tottenham med ni spillere, ble felt av et Joël Matip-selvmål seks minutter på overtid.

Tottenham - Liverpool 2-1

Med ni mann (!) i en halv omgang så det ut til at Liverpool skulle redde ett poeng på bortebane mot Tottenham lørdag kveld, mens seks minutter på overtid kom 2-1 etter selvmål av Joël Matip.

Med seieren gikk Tottenham opp på andreplass, ett poeng bak serieleder Manchester City. Liverpool ligger på fjerdeplass.

Kampen var full av kontroverser, og det første røde kortet til Liverpool har skapt stor debatt i Fotball-England.

Etter 25 minutters spill ble Curtis Jones sendt i dusjen etter en VAR-sjekk. Dommer Simon Hooper så Jones stemple Yves Bissouma på leggen i en tøff duell.

VAR-SJEKK: Simon Hooper ser duellen mellom Curtis Jones og Yves Bissouma. Foto: David Klein / Reuters / NTB

– Foten hans glir (av ballen), og det er ikke rødt kort. Dette ødelegger kampen, sier tidligere Manchester United-spiller Gary Neville på Sky Sports.



– Det er veldig strengt, sier tidligere Liverpool-, Blackburn- og Aston Villa-spiller Stephen Warnock på BBC.



– Det er ekstremt strengt. Det var ikke meningen å skade ham, og et gult kort ville vært nok, sier tidligere Liverpool- og Tottenham-spiller Jamie Redknapp på Sky Sports.



FØRST GULT: Curtis Jones var ikke enig i at taklingen på Yves Bissouma var gult kort. Da dommeren Simon Hooper så på VAR-skjermen, kom det røde kortet. Foto: Peter Cziborra / Reuters / NTB

Liverpool-spilleren fikk gult kort før VAR-sjekken.

Klopp raser mot dømmingen

Tottenham-spiller James Maddison mener avgjørelsen var korrekt.

– Den ble vist på storskjermen, og jeg tror det var rødt kort. Jeg er ikke sikker på om Jürgen kommer til å klage for mye, sier han til Sky Sports.

– Det er ikke min avgjørelse, det er dommernes avgjørelse. Om det ble gjort feil, er jeg sikker på at det kommer en forklaring. Liverpool kommer til å være skuffet over det, men det har ikke noe med oss å gjøre, sier Tottenham-manager Ange Postecoglo til BBC.

Liverpool-manager Jürgen Klopp virker imidlertid ikke å være enig i avgjørelsen.

– Han ruller over ballen og treffer leggen. Ser du det i sakte film, så ser det kanskje rødt ut, men er du fotballspiller, vet du at det ikke er det. Det var ikke en stygg takling, sier tyskeren til Sky Sports.



RASENDE: Liverpool-manager Jürgen Klopp. Foto: David Klein / Reuters / NTB

– Fotball er en resultatorientert sport, men hvis du ikke får et resultat, handler det om prestasjonen. Jeg kunne ikke vært mer stolt. Jeg har aldri sett en kamp som er mer urettferdig og har flere gale avgjørelser, sier Klopp.

Menneskelig feil

Med ti spillere så det ut til at Luis Díaz sendte Liverpool i ledelsen, men colombianeren ble avvinket for offside, men på reprisene så det ut til at Liverpool-angriperen kunne ha vært på riktig side. Det ble imidlertid ingen scoring og det sto fortsatt 0-0 i Nord-London.

– Det er ikke offside, sier Klopp til Sky Sports.



Lørdag kveld gjengir Sky Sports en uttalelse fra den engelske dommerforeningen, som bekrefter at det var «en betydelig menneskelig feil.»

Like etter tok Tottenham ledelsen ved Heung-min Son, men på overtid av første omgang utlignet Cody Gakpo til 1-1 for Liverpool.

TO KJAPPE: Liverpools Diogo Jota fikk to gule kort på et par minutter. Foto: David Klein / Reuters / NTB

Diogo Jota, som ble byttet inn for en skadet Cody Gakpo til starten av andre omgang, fikk to gule kort på et par minutter midtveis i andre omgang. Dermed var Liverpool redusert til ni spillere.

– Det er ikke veldig smart. Han sviktet lagkameratene sine, kommenterer Gary Neville for Sky Sports.

VILL JUBEL: Tottenham gikk opp i 2-1 seks minutter på overtid. Foto: Peter Cziborra / Reuters / NTB

Liverpool-manager Jürgen Klopp la om til en 5-3-formasjon etter å ha blitt redusert til ni spillere, og det så ut til at gjestene fra Merseyside skulle holde unna, men i det sjette overtidsminuttet var Joël Matip uheldig og satte ballen i eget nett til 2-1 for Liverpool.