For ti år siden endte Sir Alex Fergusons æra i Manchester United. Den samme sommeren møtte Erik ten Hag og Pep Guardiola hverandre for første gang.

Mens Pep Guardiola har sørget for jubel og begeistring i den blå delen av Manchester United, har den røde delen kjent på frustrasjon og sinne.

Én etter én har store managere forsøkt seg på oppgaven som til tider har virket umulig å løse. Å gjenreise Manchester United.

Ti år har gått siden Sir Alex Ferguson la opp som manager. Ti tøffe år, men nå ser det endelig ut som om at det er lys i enden av tunnelen.

Takket være en nederlandsk altergutt som er i gang med å bønnhøre desperate supportere.

For mens 2013 ble slutten på en æra for Manchester United, ble det for alvor starten på Erik ten Hags æra.

Seks måneder som har vært preget av tøffe avgjørelser, høye krav og en oppadgående kurve.

– Han er besatt av å vinne. Veldig få av managerne jeg har hatt i karrieren har hatt samme besettelse av å vinne, sier sommerkjøpet Casemiro i et intervju med The Athletic.

ENDELIG RIKTIG MANN? Erik ten Hag er i gang med å frelse Manchester United. Foto: Peter Dejong

– De kalte ham for «Mini-Pep»

Samtidig som Sir Alex Ferguson ga stafettpinnen videre i United, ble Erik ten Hag ansatt som trener for Bayern Münchens andrelag.

Denne sommeren ble også Pep Guardiola ansatt som manager for den tyske klubbens førstelag.

Det skulle sette spor hos en sulten nederlender.

– Han jobbet med Pep Guardiola i Bayern München og lærte av filosofien hans. De kalte ham «Mini-Pep» der borte.

Det sa Steve McClaren i et intervju med The Telegraph før ten Hag tok over Manchester United.

Erik ten Hag var assistenten til McClaren i Twente, nå er rollene snudd om i Manchester United. Nå er det McClaren som er nederlendernes assistent.

Sammen har de fått smilet tilbake hos Manchester United-supporterne. Mange tror noe stort er i emning.

Etter 25 kamper kunne han vise til en seiersprosent på 72 prosent. Det overgår seiersprosenten som Pep Guardiola, Jürgen Klopp og Mikel Arteta hadde etter sine første 25 kamper i klubbene de nå trener.

En seier mot Manchester City lørdag vil sørge for at ten Hags menn kun er ett poeng bak City.

DRØMMESTART: Ingen tidligere Manchester United-manager har vunnet 20 kamper raskere enn Erik ten Hag. Foto: PETER CZIBORRA

Altergutten

Historien om Erik ten Hag starter i den lille nederlandske kommunen Haaksbergen, i utkanten av regionen Twente.

I tre år var han altergutt i en av Haaksbergens katolske kirker.

– Han var ikke en veldig talentfull altergutt. Fotball var alt for ham, har barndomsvennen, Leon ten Voorde, sagt til den britiske avisen Mirror.

Men kirkejobben måtte etter hvert vike for talentet han hadde på fotballbanen.

19 år gammel debuterte han for Twentes førstelag. Totalt ble det over 300 kamper i det nederlandske seriesystemet fordelt på fire klubber.

Over 200 av dem ble spilt for Twente.

– Han hadde alltid egne meninger. Han visste hva han snakket om, men noen ganger måtte jeg tråkke inn bremsen, sier Fred Rutten.

Han var en av trenerne Erik ten Hag hadde i Twente. Rutten har også trent store klubber som PSV, Schalke 04 og Feyenoord.

I 2002 la han opp, bare 32 år gammel. Han ble tilbudt jobben som sjef for Twentes akademi. I 2006 returnerte Rutten til klubben etter fire år i PSV.

Nå ville han ha Erik ten Hag med i trenerteamet. Det tok ikke lang tid før Rutten så at assistenten kunne ha en stor fremtid som trener.

– Han hadde sine egne meninger som var basert på en klar visjon. Allerede da følte jeg at han kom til å bli hovedtrener ganske snart.

FORTSATT I BRANSJEN: Fred Rutten er i dag assistenttrener i PSV. Her i samtale med klubbens hovedtrener Ruud van Nistelrooy. Foto: OLAF KRAAK

– Alt var veldig strukturert

To år senere valgte Rutten å gå videre til PSV, samtidig anbefalte ham Twente til å gjøre Erik ten Hag til klubbens nye manager.

Til Ruttens store overraskelse ville ikke Twente dette. Dermed tok han assistenten med seg videre til storklubben PSV.

Nå var det større profiler i garderoben og flere fikk øynene opp for ten Hag. Blant dem var tidligere Liverpool-spiller Jan Kromkamp.

– Han var veldig lidenskapelig allerede da. Vi la merke til at han var veldig godt forberedt. Alt var veldig strukturert, sier Kromkamp til TV 2 om Uniteds nåværende sjef.

INGEN SUKSESS: Jan Kromkamp seiler ikke opp som Rafael Benitez sitt beste kjøp i Liverpool. Foto: NTB/Scanpix.

Nå begynte også ambisjonene til Erik ten Hag å virkelig vokse. Noe som også Fred Rutten la merke til.

Det fikk ham til å advare ham mot å gjøre noe forhastet.

– Han kunne være ganske utålmodig. Jeg satt litt med følelsen av at ambisjonene hans kunne overstyre fornuften. Jeg ba ham om å la det skje naturlig, ikke planlegge det, sier Rutten til TV 2.

Veiene til Guardiola og ten Hag krysses

I 2012 var tiden kommet. Nivå to-klubben Go Ahead Eagles tok sjansen på ten Hag. Her ble han også gjenforent med Jan Kromkamp.

– Han introduserte mye nytt i klubben. Alt ble mer profesjonelt. Det ble mer trening, men også mer fokus på hvile. Vi gikk fra å trene i en time, til å trene opp mot to og en halv time. Vi tapte en del i starten, men etter hvert som spillerne ble vant til regimet, begynte vi å vinne kamper, sier Kromkamp til TV 2.

SJEF: Pep Guardiola bryr seg tilsynelatende lite om at han «egger» ballen. Foto: Matthias Schrader

Endringene i klubben ga raskt suksess og Go Ahead Eagles rykket opp til øverste nivå i Nederland for første gang på 17 år. Men Erik ten Hag ble ikke med opp.

Etter opprykket ringte selveste Bayern München, som hadde fått øynene opp for nederlenderen. Ten Hag ble ansatt som trener for andrelaget, som bestod av spillere som Pierre Højbjerg, Steeven Ribery og Tobias Schweinsteiger.

Pep Guardiola var samme sommer blitt ansatt som trener for Bayern Münchens førstelag. Det tok ikke lang tid før trenerne fikk øynene opp for hverandre.

– Vi snakket sammen ganske regelmessig. Han er en utrolig fin person. Jeg var overrakset over hvor jordnær han var. Forholdet mellom oss var veldig bra og pratene vi hadde sammen var eksepsjonelle, har Guardiola uttalt om Erik ten Hag.

Årene de fikk sammen skulle sette dype spor i Erik ten Hags måte å tenke fotball på.

Under fredagens pressekonferanse fikk han spørsmål om hva han lærte av Guardiola.

– Det er for mye å fortelle, svarte ten Hag og lo.

– Det er mye. Det er for kort tid til å forklare alt her.

JUBEL: Som vanlig brakte Pep Guardiola med seg suksess. Foto: MARC MÜLLER

Erik ten Hag om Guardiola: – Jeg noterte selvsagt ned ting

I et intervju med det nederlandske nettstedet Voetbal i 2020, åpnet ten Hag opp om Guardiolas påvirkning.

– Guardiola har definitivt inspirert meg. Alle managere ønsker å spille angrepsfotball slik lagene hans gjør. Farten, dynamikken og teknikken, det var noe jeg snakket med ham om regelmessig.

– Én av tingene jeg la merke til var treningsøktene hans. Guardiola har egenskapen til å få treninger til å være i fult tempo, samtidig som kvaliteten forblir. Det er det mest effektive, ettersom det er det nærmeste man kommer tempoet man opplever i kamper.

– Jeg noterte selvsagt ned ting og adopterte inn enkelte ting i måten jeg ønsker at lagene mine skal trene, sa Erik ten Hag.

Mener ten Hag har vunnet garderoben

– Hadde hoppet i grøften om han ba oss om det

Etter to år i Bayern München returnerte ten Hag til Nederland og Utrecht. Igjen ventet suksess.

I løpet av to sesonger fikk han Utrecht til Europa League. En av spillerne som husker Erik ten Hag godt er Urby Emanuelson.

Emanuelson har hatt store managere i klubber som Milan, Ajax, Roma og Nederlands landslag.

Selv om Erik ten Hag og Emanuelson fikk kort tid sammen i Utrecht, sitter han igjen med et klart bilde av Manchester Uniteds nåværende manager.

– Han store styrke er at han virkelig kan overbevise et lag. Tingene han sa før kamper skjedde ofte i kampene. Vi trodde på alt han sa. Dersom han hadde bedt oss om å hoppe i grøften, så hadde vi gjort det, sier Emnuelson til TV 2 og ler.

RUTINERT: Urby Emanuelson har spilt i klubber som Milan, Ajax og Roma. Foto: PETER DEJONG

– Han går ikke rundt grøten

Prestasjonene i Utrecht tok ham videre til Nederlands flaggskip, Ajax.

Igjen ventet suksess.

Tre ligatitler, to cuptitler og en semifinale i Champions League.

Hans bakgrunn som akademileder og andrelagstrener i Bayern München gjorde også at han ikke var redd for å gi unggutter sjansen.

Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek og Ryan Gravenberch er alle spillere som fikk sitt store gjennombrudd under ten Hag.

Når det kommer til å ta store avgjørelser rundt laguttak har Erik ten Hag allerede vist i Manchester United at han er nådeløs. Noe som enkelt kan vises med hvordan Cristiano Ronaldo endte sine dager i den røde delen av Manchester.

Pep om Haalands temperament: – Jeg foretrekker det

Slike avgjørelser vil alltid skape splid. Men om man ser på Manchester Uniteds form denne sesongen, så er det vanskelig å argumentere mot Erik ten Hags valg.

– Han er en veldig ærlig manager og spillere setter pris på slikt. Han går ikke rundt grøten, sier Urby Emanuelson om sin gamle sjef.

– Han kunne være direkte om det trengtes, men han var også en farsfigur. Noen ganger tok han oss spillere med ut på middag. Da kunne spillerne snakke åpent. Som et lag, så går man gjennom flammer for noen som ham, avslutter Emanuelson til TV 2.

Nå venter Manchester City og hans gamle læremester Pep Guardiola. Lørdag barker storlagene sammen i det som ligger an til å bli et heseblesende oppgjør.

Forrige gang lagene møttes var det Erling Braut Haaland som endte opp som hovedperson i kampen City vant 6-3.

– Det var en lekse og vi lærte av det. Fra den kampen og frem til i dag har vi gjort stor fremgang, sa Erik ten Hag under fredagens pressekonferanse.