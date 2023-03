Manchester City har til tross for sin enorme satsing og pengebruk til gode å vinne Champions League.

Tirsdag kveld skjøt Erling Braut Haaland de lyseblå til kvartfinale i turneringen med fem mål (!) i 7-0-seieren over RB Leipzig.

I amerikanske CBS' Champions League-studio etter kampen – med de tidligere stjernespillerne Thierry Henry, Jamie Carragher og Micah Richards rundt seg, kom spørsmålet om Manchester Citys manglende Champions League-suksess legger press på Haaland.

– Det er et vanskelig spørsmål, for det kan enkelt skape overskrifter, svarer Haaland til latter fra de nåværende TV-ekspertene.

HAALAND-MØTE: Thierry Henry (t.v.) og Jamie Carragher fikk besøk av Erling Braut Haaland i CBS' Champions League-studio etter tirsdagens femmålsshow. Foto: LEE SMITH / REUTERS

– Du kan lese mellom linjene

Så innrømmer Haaland at hans overgang fra Dortmund i fjor sommer bringer med seg noen forventninger.

– Klubben ønsker å vinne Champions League og flere trofeer. De har vunnet Premier League fire av de fem siste sesongene, så de har ikke hentet meg for å vinne Premier League. De vet hva før hvordan de skal vinne Premier League, så du kan lese mellom linjene, sier han.

– Jeg har kommet hit for å hjelpe klubben med å utvikle seg enda mer og for å vinne Champions League for første gang, sier Haaland.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror Haaland fort kan være den siste brikken som trengs for å sikre Champions League-tittelen.

Alfie danser til Haaland-hyllest

– I de store kampene tror jeg det kan være veldig gunstig å ha Haaland i jevne kamper – kanskje når City leder – når han kan få bakrommet han sjelden får i Premier League-kampene, der City dominerer stort. Da tror jeg det kan utgjøre en stor forskjell, sa Stamsø-Møller før kampen.

Baklengsproblemet

TV 2-eksperten er langt ifra den eneste som har ment det.

Da laget røk ut mot Real Madrid i forrige sesongs Champions League, misbrukte laget store muligheter.

Manchester City-manager Pep Guardiola er imidlertid ikke enig i vurderingen av at sjansesløseriet har kostet suksess i Europa.

FEMMÅLSHELT: Erling Braut Haaland (t.h.) scoret fem mål i Manchester Citys 7-0-seier over RB Leipzig. Drøyt timen inn i oppgjøret ble han byttet ut av Pep Guardiola. Foto: Martin Rickett

– Grunnen er at vi har sluppet inn for mange mål. Vi har gitt bort mål, sier Guardiola, som har et tap i Champions League-finale som sitt beste resultat i turneringen som City-manager.

– Vi scoret fire mål mot Real Madrid, seks mot Monaco, fire mot Tottenham. Vi røk ut fordi vi slapp inn mål. Nå forsvarer vi oss veldig bra. Vi har scoret mål i de tidligere sesongene også, men det er viktig å ha våpen som Erling og Julián (Álvarez), på samme måte som vi hadde Sergio Agüero og Gabriel Jesus tidligere.

