De Bruyne mulig ute til februar 2024: – Endrer perspektivet

Kevin De Bruyne kan miste et halvt år av sesongen og uaktuell for spill før februar 2024, ifølge manager Pep Guardiola, gjengitt av Manchester Evening News.

City-kapteinen skadet seg i ligaåpningen mot Burnley og ble operert tidligere denne uken.

– Nyheten etter Burnley-kampen var et virkelig stort slag for meg fysisk og mentalt. Nå som operasjonen er ferdig, så er jeg klar til å helbrede kroppen og komme tilbake på jobb snart. Takk for støtten, alle sammen, skrev De Bruyne på X/Twitter etter operasjonen.



De første beskjedene etter skaden var at De Bruyne ville være ute i tre til fire måneder, men nå forteller Guardiola at stjernespilleren trolig er ute i seks måneder som følge av skaden.

City ser nå etter en mulig erstatter for belgieren, men Guardiola understreker at de ikke er villig til å betale enorme summer for en ny midtbanespiller.

– Vi snakker mye med Txiki (Begiristain, fotballdirektør i City) om hva vi kan gjøre og at vi kanskje blir nødt til å hente noen. Men jeg liker å ha en liten tropp, men skaden til Kevin endrer det perspektivet, påpeker Guardiola.



– Han er en veldig viktig spiller og dette handler ikke om en eller to uker. Vi er nødt for å reflektere litt rundt laget og tenke på hva vi må gjøre, fortsetter City-manageren.



Men å finne en erstatter for De Bruyne er ingen enkel oppgave.

– Spillere som han er uerstattelige. Når vi går ut på markedet, er det ikke for å erstatte ham. Han er tilbake i januar eller februar og vil være med oss neste sesong. Men vi vurderer situasjonen, så får vi se hva som skjer, sier Guardiola.