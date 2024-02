Darwin Núñez ble historisk: – Han tok det veldig hardt

Liverpool-helten Robbie Fowler (48) mener Darwin Núñez (24) må begynne å score flere mål på et tidspunkt.

Fire ganger måtte en frustrert og oppgitt Darwin Núñez se ballen gå i en av stolpene i onsdagens 4-1-seier over Chelsea.

– Det kommer til et punkt hvor du ikke lenger kan bli regnet som råmateriale, sier Liverpool-legenden Robbie Fowler på TNT Sports.



To ganger slo Chelsea-målvakt Dorde Petrovic ballen i metallet, før Núñez selv satte et straffespark i stolpen. I andre omgang headet han i tverrligger.

FIRE STOLPETREFF: Darwin Núñez satte Premier League-rekord. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

– Jeg tror at Núñez kommer til å score mål og være en håndfull, men det vil komme til et punkt hvor han må være kaldere foran mål, sier Fowler.



– Det er strengt, men jeg er spiss, sier den tidligere målmaskinen.



Ifølge Opta ble Núñez den første Premier League-spilleren til å treffe stolpene til sammen fire ganger i løpet av samme kamp mot Chelsea. Den statistikken har blitt ført siden 2003/04-sesongen.

FORSVARER STJERNESPISSEN: Jürgen Klopp roser Darwin Núñez etter Chelsea-kampen. Her med TNT-ekspertene Joe Cole og Robbie Fowler. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Totalt har han åtte stolpetreff i Premier League denne sesongen.

– Jeg var veldig skuffet over å bomme på straffesparket, men han var en håndfull. Han tok det veldig hardt. Så headet han i tverrliggeren, men han satte opp et mål etter den enorme skuffelsen. Det er det viktigste. Han er i fantastisk form, men han er fortsatt litt uheldig. Det går bra, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC etter 4-1-seieren over Chelsea.



Uruguayaneren, som assisterte 4-1-scoringen til Luis Díaz, får støtte av andre tidligere superspisser.

– Darwin Núñez slutter ikke å løpe i bakrom. Jeg liker utholdenheten hans. På grunn av den kommer han til å score mål, sier tidenes Premier League-målscorer, Alan Shearer, på BBC.



Denne sesongen står Darwin Núñez med elleve scoringer og elleve målgivende på 34 kamper i alle turneringer for et Liverpool-lag som topper Premier League-tabellen med fem poeng ned til Manchester City.