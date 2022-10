Cristiano Ronaldos oppførsel slaktes: – Bør få konsekvenser

Manchester United puster fjerdeplassen i nakken etter knallsterk seier på Old Trafford. Cristiano Ronaldo gikk i garderoben før kampslutt.

Manchester United-Tottenham 2-0

Manchester United utspilte Tottenham.

En strålende Hugo Lloris i London-klubbens mål var det eneste som stod i veien for en storseier, i det som beskrives som årsbeste for de røde djevlene.

Se showet i Nyhetene her:

Reagerte på Ronaldos oppførsel

Cristiano Ronaldo ble sittende på benken gjennom kampen. Superstjernen ruslet inn i garderoben med et halvt minutt igjen av full tid.

37-åringens valg har vakt stor oppsikt.

– Det eneste som ikke var imponerende med Manchester United i dag, var Ronaldos avgang fra Old Trafford, som sannsynligvis gjør at litt av rosen og hyllesten det laget her får blir overskygget av det, sier landslagssjef Ståle Solbakken som gjest i Viaplays studio.

Superstjernen har vært mye ute av laget denne sesongen. Solbakken mener at Ronaldo satte seg selv over laget mot Tottenham.

– Den marsjen inn i garderoben der, vil prege pressekonferanser, aviser og etterpå-snakk mer enn Manchester Uniteds store prestasjon. Det er for meg uakseptabelt, og bør etter mitt syn få konsekvenser, tordner han.

TILSKUER: Cristiano Ronaldo gikk målløs av banen i forrige kamp. Onsdag fikk han ikke slippe til mot Tottenham. Foto: CRAIG BROUGH

– Kan Manchester United leve med å ha den verdensstjernen her i en birolle? Temaet kommer til å vedvare så lenge situasjonen er som den er nå, advarer Solbakken i Viaplays studio.

Erik ten Hag ble spurt om Ronaldos tidlige exit etter kampen.

– Jeg tar meg av det i morgen, ikke i dag, sier Manchester United-sjefen til Amazon Prime.

United sprudlet

Til pause hadde de røde djevlene hele 19 avslutninger uten uttelling. 14 av dem var på langskudd, ny rekord i en førsteomgang for United, ifølge Opta.

Et langskudd var det også da Fred fikset 1-0 like etter hvilen.

Avslutningen endret retning i en Tottenham-forsvarer og satte Lloris ut av spill.

LEDERMÅLET: Fred fikk hjelp av en retningsforandring da han fikset 1-0. Foto: CRAIG BROUGH

Med rundt 20 minutter igjen brente Harry Kane en kjempesjanse. Linjedommeren vinket for offside, men hoveddommeren lot fordelen gå og United gikk rett i angrep.

Kontringen endte hos Bruno Fernandes, som sendte Old Trafford til himmels med en herlig avslutning på halvspretten.

STRÅLTE: Scoringen var Bruno Fernandes' andre i Premier League denne sesongen. Foto: OLI SCARFF

Tidligere onsdag gikk Chelsea, som innehar fjerdeplassen, på poengtap mot Brentford.

Manchester United er nå bare ett poeng bak. Opp til Tottenham på tredjeplass er gapet redusert til fire poeng. De liljehvite har også én kamp mer spilt.