Conte tok nådeløst oppgjør med egen klubb: – Han ber om å få sparken

Etter et skuffende 3-3-resultat borte mot Southampton var det en rasende Antonio Conte som møtte pressen.

Italieneren kom med en lang tirade mot både spillerne, eieren og klubben.

– Å være et lag er det viktigste. Å forstå at man spiller logoen man har på brystet. Vi må spille for å gjøre fansen stolt. Vi må vise vilje og ha en indre flamme for å vinne. Hvis man har det, ryker man ikke ut av FA-cupen. Og i dag hadde vi vunnet om vi hadde det.

– Her er vi blitt vant til det over lang tid. Klubben har ansvaret for overgangsvinduet. Alle trenerne som har vært her har ansvaret, sier Tottenham-manageren.

– Og spillerne? Hvor er spillerne? Min erfaring tilsier at hvis du ønsker å vinne, hvis du ønsker å kjempe, så må dette aspektet forbedres. Og dette aspektet er for øyeblikket veldig, veldig svakt. Og jeg ser bare elleve spillere som spiller for seg selv.

På de siste 20 årene har Tottenham kun vunnet ett trofé under Daniel Levys eierskap.

– De er vant til det her. De spiller ikke for noe viktig. De vil ikke spille under press og de vil ikke spille under stress.

Se deler av tiraden her:



– Det er enkelt. Tottenhams historie er slik. I 20 år har eieren vært her og de har ikke vunnet noe. Hvorfor er det slik? Er det bare klubbens skyld, eller er det alle managerne som har vært her?

– Hittil har jeg prøvd å skjule situasjonen, men ikke nå. Jeg vil ikke se hva jeg har sett i dag fordi dette er uakseptabelt - også for fansen. De følger oss, betaler for billetter. Å se laget ha en slik prestasjon er uakseptabelt. Vi må tenke nøye over dette.

Med ti gjenstående ligakamper er Tottenham på fjerdeplass med 49 poeng. Newcastle har to poeng mindre, men samtidig to kamper mindre spilt. Liverpool har også spilt to kamper mindre, men er syv poeng bak.

Likevel er Conte svært pessimistisk med tanke på sesonginnspurten.

– Det er ti kamper igjen og noen folk mener vi kan kjempe. Kjempe for hva med denne lagånden, denne innstillingen og denne innsatsen? For hva? For syvende-, åttende- eller tiendeplass? Jeg er ikke vant til å være i denne posisjonen. Jeg er veldig lei meg og alle må ta ansvar.

– Ikke bare klubben, manageren og støtteapparatet. Spillerne må være involverte fordi det er på tide å gjøre noe med denne situasjonen hvis Tottenham vil ha en endring. Hvis de vil fortsette slik, kan de skifte manager - mange managere - men situasjonen vil ikke endre seg. Tro meg.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher tror den italienske treneren ønsker å få fyken.

– Conte ønsker å bli sparket i denne landslagspausen. Tottenham bør bare skåne ham for elendigheten og gjøre det i kveld, skriver den tidligere Liverpool-spilleren på Twitter.