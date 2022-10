Conte mistet besinnelsen og ble utvist helt på tampen av det høydramatiske oppgjøret hjemme mot Sporting.

Etter kampen langet italieneren ut mot dommerne og VAR.

– Vi er ikke heldige med VAR. Jeg tror det gjorde stor skade i en viktig kamp. Jeg skal like å se VAR ta en slik avgjørelse med et storlag, freste Conte.

Det røde kortet gjør at han er automatisk suspendert i én Europa-kamp.

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, tror italieneren fort kan få flere kamper.

– Jeg skjønner at det koker litt, men Conte må passe seg. Med sånn type retorikk kan det ofte bli flere kamper (utestengelse) enn den ene, hvis han er for nesevis mot dommere etter kampen.

Etter Harry Kanes omdiskuterte VAR-annullering er det full spenning om hvem som tar seg videre fra gruppe D.

Fra Spurs på førsteplass til Marseille på jumboplass skiller det to poeng.

ITALIENSK SINNE: Signert Tottenham-manager Antonio Conte. Foto: TONY OBRIEN

Og nettopp laget fra den franske havnebyen venter for Contes lag i siste runde.

– Plutselig er det vidåpent i gruppa. Det er ubehagelig for Tottenham før den siste kampen, sier Stamsø-Møller.

Eksperten tror det kan bli skjebnesvangert å ikke ha 53-åringen på sidelinjen.

– Conte er veldig viktig for dem. Ingen tvil om det. Tottenham har sett litt daue ut i det siste, de trenger ham på sidelinjen for å piske dem opp. Jeg er ganske sikker på at det har noe å si, faktisk.