City slet uten Haaland - reddet av frisparkmagi

UTE: Erling Braut Haaland må stå over sin første Premier League-kamp. Foto: THILO SCHMUELGEN

Leicester - Manchester City 0-1

For første gang er ikke Erling Braut Haaland med i en Manchester City-tropp i Premier League etter hans ankomst i sommer.

City bekreftet at det dreier seg om fottrøbbel for Haaland.

– Han har kommet seg fra feberen og trøtthet, men ikke skaden, sa City-manager Guardiola før kampen til BT Sport, vist på Viaplay.

Etter kampen mot Leicester fortalte Guardiola at Haaland står over neste kamp mot Sevilla i Champions League, men er usikker på når han er tilbake.

– Jeg vet ikke. Han har leddbåndsskade. Han føler seg bedre, sa Guardiola til BBC.

– Han spiller ikke der siden vi allerede er videre. Forhåpentligvis kan han hjelpe oss mot Fulham, sa Guardiola.

Haalands fravær ble merket på banen. City dominerte slik de ofte gjør, men scoret bare én gang. Det måtte en frisparkperle til fra Kevin De Bruyne for å sikre tre poeng.

– Det er tøft mot mot et lag som har 11 mann bak ballen, men vi har bevist at vi kan vinne både med og uten Erling Haaland, sier De Bruyne i et intervju med BT Sport.

Haaland var ikke til stede på King Power Stadium, men fikk med seg de Bruynes praktmål:

Jærbuen skal ha slitt med foten de siste dagene, og fikk seg en smell av Emre Can i bortekampen mot Borussia Dortmund i Champions League.

Han ble byttet i pausen på sin gamle hjemmebane, noe som ifølge City-manager Pep Guardiola også handlet om feber.

Haaland får røff behandling av tidligere lagkamerat

– Han føler seg bedre, men vi skal trene om et par timer. Vi får se hvordan foten er, så får vi bestemme oss etterpå, sa Guardiola på en pressekonferanse fredag.

Leicester-manager Brendan Rodgers la ikke skjul på før kampen at det var en fordel uten nordmannen i aksjon.

– Det er fint å prøve seg mot de store spillerne, men jeg hadde løyet om jeg sa jeg ikke var fornøyd da jeg hørte at Haaland ikke skulle spille, sier han til BT Sports.

Så langt i serien har Haaland bøttet inn scoringer, og står med 17 nettkjenninger på elleve kamper.