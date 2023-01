– Chelseas storsignering etterforskes for rasisme

I TRØBBEL? Mukhailo Mudryk etterforskes for en TikTok-video han har slettet, ifølge The Athletic. Foto: Martin Rickett

Det engelske fotballforbundet (FA) etterforsker en TikTok-video som viser at Mykhailo Mudryk brukte N-ordet, ifølge The Athletic.

Den ferske Chelsea-stjernen la ut videoen juli 2022, ifølge medier. Den er nå slettet.

I videoen skal han ha sunget en freestyle-rap fra 2017 av den amerikanske artisten Lil Baby.

Mudryks representanter kommer med en unnskyldning etter at videoen fikk oppmerksomhet:

– Mykhailo er veldig lei seg for enhver krenkelse. Hans intensjon var utelukkende å gjengi sangen, men han angrer og innser at det ikke var passende, heter uttalelsen til The Athletic.

Ukraineren kom til Chelsea tidligere denne måneden. Sjakhtar Donetsk meldte at de vil motta 70 millioner euro og ytterligere 30 millioner euro i bonuser for kantspilleren.

22-åringen har signert en kontrakt på åtte og et halvt år med London-klubben.

– Jeg er glad for å signere for Chelsea. Dette er en stor klubb i en fantastisk liga. Det er et veldig attraktivt prosjekt for meg på dette stadiet av karrieren, uttalte Mudryk etter at overgangen var i boks.

I 0-0-kampen mot Liverpool på Anfield glimtet lynvingen til med flere lekre detaljer.

– Han har ikke spilt fotball på en stund ettersom han har hatt vinterpause. Vi måtte ta hensyn til det, men du kan se hans kvalitet, sa Chelsea-manager Graham Potter til BT Sports.