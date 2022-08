Chelsea-smell mot Moi og Southampton

Nytt bortetap for Chelsea.

Southampton - Chelsea 2-1

Chelsea tapte 1-2 for Southampton borte på St. Mary's tirsdag kveld.

– Jeg vet ikke om bekymring er det rette ordet. Jeg liker absolutt ikke å tape. Det er andre gang det skjer denne sesongen, og jeg synes ikke det kreves så mye å slå oss. Det liker jeg ikke, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel til BT Sport, gjengitt av BBC.

Det så lovende ut for Chelsea da Raheem Sterling sendte sitt nye lag i ledelsen etter en fin kontring midtveis i første omgang.

Fem minutter senere ramlet ballen ned hos Roméo Lavia i returrommet etter et hjørnespark. Det 18 år gamle stortalentet hamret ballen forbi Chelsea-målvakt Édouard Mendy.

På overtid av første omgang var kampen snudd. Adam Armstrong satte inn 2-1-scoringen etter innlegg fra Romain Perraud

DOBBELTSJANSE: Mohamed Elyounoussi fikk to store muligheter til å score i andre omgang. Den norske landslagsspilleren spilte hele kampen for Southampton. Foto: DAVID KLEIN

Mohamed Elyounussi spilte hele kampen for Southampton. I andre omgang fikk den norske landslagsspilleren en enorm dobbeltsjanse, men uten at han klarte å øke ledelsen for Southampton.

Chelsea presset på for en utligning i sluttminuttene, men Elyounoussi og Southampton holdt unna. Southampton sto med kun én seier på de ti siste Premier League-kampene.

Chelsea har tapt de to siste bortekampene etter 0-3 for Leeds sist. De blå har sju poeng etter de fem første kampene.