Casemiro knust etter utvisning – United gikk på pinlig poengtap

Manchester United - Southampton 0-0

Etter en drøy halvtime i Premier League-kampen mellom Manchester United og Southampton gikk VAR inn etter en Casemiro-takling.

Det endte med rødt til brasilianeren. Det tok han svært tungt, og han måtte trøstes av lagkamerater.

Casemiro ble utvist for en hard takling på Carlos Alcaraz. Han traff først ballen, men foten skled opp i ankelhøyde.

Dette er andre gang Casemiro blir direkte utvist i en Premier League-kamp på Old Trafford. I januar fikk han rødt kort for kvelertak på Will Hughes i seieren for Crystal Palace.

Nå venter det fire kampers suspensjon i Premier League for midtbanespilleren, ettersom det er hans andre direkte røde denne sesongen.

– Casemiro var uheldig. Han prøvde å ta ballen, men foten kom for høyt opp. Jeg synes at dommerne må være mer konsekvente. Noen ganger viser de rødt kort og noen ganger ikke, sa David de Gea til Sky Sports.

Med en mann mindre maktet ikke Manchester United å score på eget gress. Det manglet ikke på sjanser til noen av lagene, men begge keeperne spilte godt.

United ropte på straffe tre ganger, men ble ikke hørt. Erik ten Hags menn føler seg nok likevel snytt.

Etter Liverpools tap mot Bournemouth er avstanden på åtte poeng. Dermed er Champions League-plass fortsatt godt innenfor rekkevidde.

KNUST: Casemiro tok utvisningen svært tungt. Foto: Jon Super Les mer KNUST: Casemiro tok utvisningen svært tungt. Foto: PHIL NOBLE Les mer KNUST: Casemiro tok utvisningen svært tungt. Foto: DARREN STAPLES Les mer

