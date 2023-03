Casemiro knust etter nytt rødt kort

Manchester United - Southampton 0-0 (kampen pågår)

Etter en drøy halvtime i Premier League-kampen mellom Manchester United og Southampton gikk VAR inn etter en Casemiro-takling.

Det endte med rødt til brasilianeren. Det tok han svært tungt, og han måtte trøstes av lagkamerater.

Dette er andre gang Casemiro blir direkte utvist i en Premier League-kamp på Old Trafford. I januar fikk han rødt kort for kvelertak på Will Hughes i seieren for Crystal Palace.

Casemiro ble utvist for en brutal takling på Carlos Alcaraz. Han traff først ballen, men foten skled opp i ankelhøyde.

Nå kan det vente fire kampers suspensjon i Premier League for midtbanespilleren, ettersom det er hans andre direkte røde.

KNUST: Casemiro tok utvisningen svært tungt.

