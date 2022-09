Carragher: Haaland kan bli tidenes Premier League-spiller

Haaland har herjet i innledningen av PL-sesongen. Ni mål på fem kamper er det ingen som har gjort før ham.

– Denne gutten kan ende opp med å bli den beste vi har sett i Premier League. Han har fått en briljant start, og jeg er utrolig spent på å se ham i helgen, sier Carragher til Sky Sports.

Da skal den tidligere midtstopperbautaen kommentere Manchester City mot Aston Villa.

– Jeg er spent på å kommentere ham live for første gang og virkelig få sett ham skikkelig uten ball òg, sier Carragher.

De ni målene til Haaland er scoret etter bare 101 ballberøringer.

– Vi vet at vi har en stor spiller i ligaen, men jeg mener vi har noe så spesielt at når hans tid i Manchester City er over, vil vi snakke om ham på samme linje som Thierry Henry, sier Carragher.

Kampen mellom Aston Villa og Manchester City spilles lørdag.

