Britiske medier: Usikkerhet rundt helgens Premier League-runde

Etter dødsfallet til Dronning Elizabeth II er flere idrettarrangement i Storbritannia utsatt.

Nå kan det samme blir tilfellet for helgens runde i Premier League.

The Guardian skriver at et Premier League-møte er planlagt fredag for å diskutere hva de skal gjøre med helgens runde.

Avisen skriver at flere forbund håper at idrett kan avvikles også i helgen, men at det fortsatt er usikkert hva som vil skje.

Torsdag ble det klart at golfturneringen BMW PGA Championship i London settes på pause, av respekt for dronningen.

Dette er helgens Premier League-runde:

Fulham-Chelsea

Bournemouth-Brighton

Leicester-Aston Villa

Liverpool-Wolverhampton

Southampton-Brentford

Manchester City-Tottenham

Arsenal-Everton

West Ham-Newcastle

Crystal Palace-Manchester United

Leeds-Nottingham Forest