Britisk avis: Arsenal-utleide Marí knivstukket

Det skriver The Mirror.

Avisen skriver at Pablo Mari, som er på utlån fra Arsenal til italienske Monza, skal ha blitt knivstukket i et angrep på et kjøpesenter i Milano.

Fire andre skal også ha blitt knivstukket og fått alvorlige skader.



Arsenal-manager Mikel Arteta bekrefter på en pressekonferanse torsdag kveld at Marí er sendt til sykehus.

– Jeg fant det akkurat ut. Jeg vet at Edu (Arsenals sportsdirektør, journ.anm.) har vært i kontakt med hans pårørende. Han er på sykehus, men virker å ha det bra, sier Arteta.

Ifølge italienske medier har en 46 år gammel mann tatt en kniv i butikken og knivstukket folk rundt seg. Mannen som angrep er arrestert.

Marí ble hentet til Arsenal i 2020.

Saken oppdateres.