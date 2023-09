Bobb-grepet: – Det forteller alt

Wolverhampton - Manchester City 2-1



Da Manchester City lå under 0-1 til pause mot Wolverhampton, kastet Pep Guardiola inn Oscar Bobb til starten av andre omgang som sitt første bytte.

– Det forteller alt om hva slags tro Pep har på den norske unggutten, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Bobb imponerte mange det norske stortalentet startet sin første City-kamp mot Newcastle onsdag – og ble på banen hele kampen.

– Det er noen rimelig store verdensstjerner i denne City-stallen, men han velger altså Bobb når laget ligger under. Ferdighetene han allerede har vist er ekstremt spennende, sier Jesper Mathisen.



FØRSTE TAP: Erling Braut Haaland, Rico Lewis, Oscar Bobb og Phil Foden måtte reise tomhendte hjem fra Molineux etter å ha tapt 1-2 mot Wolverhampton lørdag ettermiddag. Foto: Rui Vieira / AFP / NTB

– Ikke den beste følelsen

Oscar Bobb skaffet frisparket som Julián Álvarez satte i mål, og han serverte en god mulighet til landsmann Erling Braut Haaland.

– Jeg har ikke den beste følelsen etter å ha tapt, men jeg ønsker å jobbe på for å få flere muligheter, sier Oscar Bobb til klubbens nettsider etter lørdagens 1-2-nederlag mot Wolverhampton.

– En liten Messi i spillestilen

– Det var en tøff kamp mot et godt lag. Vi er skuffet nå, men vi skulle gjort mer, sier Oslo-gutten om kampen.

Manchester Evening News gir Bobb en sekser på børsen. Lokalavisen mener det var modig av Guardiola å sette innpå Bobb i en kamp der Manchester City jaktet på scoringer.

– Bobb får ikke vist seg frem fra sin beste side, men det henger jo også sammen med den omgangen City leverer, sier Mathisen.

TO NORDMENN: Manchester City har både Oscar Bobb og Erling Braut Haaland på laget. Foto: Hannah McKay / Reuters / NTB

Tror på landslagsuttak

Etter å ha fått flere sjanser av Guardiola i høst, mener TV 2s ekspert at tiden er inne for at også landslagssjef Ståle Solbakken gjør det.

– Nå gleder jeg meg bare voldsomt til å se han for det norske A-landslaget i oktober. Kypros og Spania er veldig viktige kamper, og jeg tror Solbakken gir han tillit fra start i minst en av de kampene.



Da TV 2 spurte Solbakken om Bobb og landslaget tidligere denne uken, henviste landslagssjefen til tirsdagens uttak.

LANDSLAGSAKTUELL: Landslagssjef Ståle Solbakken skal ta ut landslagstroppen til kampene mot Kypros og Spania på tirsdag. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Bobb sier i intervjuet med klubbens nettsider at han ser frem til onsdagens Champions League-oppgjør mot RB Leipzig, før det blir storkamp mot Arsenal neste søndag.

– At Bobb i det hele tatt blir satt inn i pausen beviser hva han har vist for City på trening og i de minuttene han har fått, og det blir spennende å se hvor mye spilletid han nå får de neste ukene og månedene for de lyseblå - og ikke minst blir det gøy å se han for Norge, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Se RB Leipzig-Manchester City på TV 2 Play onsdag fra kl. 20.45.