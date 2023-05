Ble bedt om å holde kjeft: – Jeg elsker det

GA KLAR BESKJED: Kevin De Bruyne er ikke redd for å fyre mot manager Pep Guardiola. Foto: Oli Scarff

Søndag kan Manchester City sikre nok en Premier League-tittel.

Pep Guardiola møtte pressen før oppgjøret mot Chelsea.

Der fikk han spørsmål om en hendelse med Kevin De Bruyne mot Real Madrid, der belgieren ropte «hold kjeft» spanjolens vei.

– Jeg elsker situasjonen med Kevin, vi roper til hverandre, innleder katalaneren.

– Jeg liker det. Noen ganger er energinivået litt for flatt. Dere ser det ikke, men han roper på meg under trening òg. Vi trenger det, sier Guardiola.



For å ta ligatittelen må de lyseblå slå Chelsea, som har hatt en forferdelig sesong. I tillegg må Arsenal tape sin kamp mot Nottingham Forest.

– Som leder føler jeg meg som en del av laget, men jeg tror ikke det bare er min fortjeneste. Jeg er en del av det, og det kan vi ikke benekte, sier 52-åringen og fortsetter:

– Foruten de utrolige beslutningene til sportsdirektøren og styret, er spillerne de viktigste. Å være i nærheten av å vinne tittelen igjen, er jeg veldig fornøyd med.

Om det ikke skjer i helgen kan Erling Braut Haaland og co. avgjøre i midtuke-kampen mot Brighton.

Guardiola vil ha gullet i boks så raskt som mulig.

– Tennisspillere sier at å serve for å vinne Wimbledon er det vanskeligste. Søndag er kampen i våre hender for å vinne den viktigste turneringen.

– Vi er heldige som har sjansen til å fullføre jobben hjemme foran våre egne fans. Vi må gripe muligheten, sier Guardiola.

Den tidligere Bayern München og Barcelona-manageren er inne i sin sjuende sesong i Manchester. På pressekonferansen ble han spurt om han noen gang har tvilt på egne ferdigheter.

Jeg elsker meg selv masse, det hadde jeg aldri trodd. Jeg tenker vi gjør en god jobb, men det er forventet. Når jeg kom var det ingen forventninger og jeg kunne gjøre hva jeg ville.

Vinner City ligaen vil det være for tredje gang på rad og Guardiolas femte av sju forsøk.

– Jeg kunne ikke forestille meg, med spillerne og folkene vi har her, å gjøre hva vi har gjort i Premier League, sier spanjolen.

Onsdag knuste City Real Madrid 4-0 og 5-1 sammenlagt, som betyr at de er klar for Champions League-finale mot italienske Inter.



I tillegg til Champions League og Premier League, er de lyseblå også i FA cup-finalen. Der venter erkerival Manchester United.

– Du tenker aldri på hvordan det vil bli på starten av sesongen, men nå vet vi det. Vi er tre kamper unna å vinne alle titlene. Hver kamp vi vinner, hjelper for den neste. Å vinne ligaen så raskt som mulig, hjelper de neste kampene i FA-cupen og CL, sier managerprofilen.

– Jeg vil se at laget fortsatt er fokusert. Vi får de største komplimentene når vi vinner, men det er også full katastrofe når vi taper. Vi kan ikke glemme virkeligheten, legger han til.