Bildene vekker reaksjoner: – En latterlig situasjon

VINNERMEDALJER: Premier League-sjef Richard Masters (i bakgrunnen) delte ut vinnermedaljene sammen med tidligere Manchester City-målvakt Alex Williams etter de lyseblås 1-0-seier over Chelsea søndag. Her får Erling Braut Haaland sin medalje. Foto: Lee Smith / Reuters

– Det er en fullstendig uholdbar situasjon.

Det sier The Athletic-journalist Adam Crafton i fotballpodkasten til det anerkjente nettstedet etter at Manchester City tok sin tredje strake Premier League-tittel i helgen.

Samtidig har det lyseblå seiersmaskineriet hatt en mistanke om en 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018 hengende over seg.

– Du har en latterlig situasjon der toppsjefen i Premier League deler ut medaljer til en klubb som hans egen organisasjon anklaget for å være seriejukser, sier Crafton.

PREMIER LEAGUE-SJEFEN: Richard Masters. Foto: Mike Egerton / Pa Photos

Adam Crafton sikter til Premier League-sjef Richard Masters, som sammen med tidligere Manchester City-målvakt Alex Williams, ga ut vinnermedaljene til Erling Braut Haaland og resten av Manchester City-stjernene etter søndagens 1-0-seier mot Chelsea.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg kaller det absurd.

– Det illustrerer hvorfor så mange har bedt om et uavhengig organ som skal være med på å regulere fotballen fordi det er fryktelig, fryktelig vanskelig at så store ligaer skal drive med både idrett og business samtidig, sier Finstad Berg.

Overbevist Guardiola

Det var i februar at Premier League slapp pressemeldingen med bekreftelsen på at Manchester City var tiltalt.

Anklagene kom etter en etterforskning over fire år.

– Jeg er helt overbevist om at vi er uskyldige, sa trener Pep Guardiola.

SUKSESSDUO: Erling Braut Haaland har vært en umiddelbar suksess under manager Pep Guardiola i Manchester City etter fjorårets overgang fra Dortmund. Foto: Lee Smith / Reuters

Finstad Berg mener det er en krevende situasjon for alle parter.

– Det er vanskelig situasjon for Manchester City, men også klubbene rundt. I verste fall trekker dette ut i lang, lang tid. Det er ingen som ønsker å få vinnermedaljer ettersendt i posten, sier hun.



TV 2s sportskommentator understreker at City ikke er dømt.

ØNSKER UAVHENGIG ORGAN: TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener Premier League og de store ligaene må ha et uavhengig organ som undersøker om klubbene følger regelverket. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er så mye penger i fotballen at man er helt avhengig av mekanismer som sjekker at reglene følges og at det går riktig for seg, og det må være en ordentlig prosess. En del av bevisene og indisiene ser veldig overbevisende ut, men Manchester City skal forsvare seg, sier Mina Finstad Berg.

– Dette må løses

Tidligere Liverpool-stopper og nåværende Sky Sports-ekspert Jamie Carragher vil ha fortgang i prosessen.

– Manchester City forsvarer seg med rette, og de sier at de er uskyldige i alle anklager, men hvis du er uskyldig, hvorfor sies det at de stadig skyver saken foran seg og at det vil ta to til fire år? Manchester City vil ikke ha denne saken, supporterne vil ikke ha den. Det vil heller ikke Premier League, sier han i «Monday Night Football».

SKY SPORTS' EKSPERTER: Gary Neville (t.v.) og Jamie Carragher. Foto: John Walton / Pa Photos

– Det er ikke bra når vi snakker om et av de beste Premier League-lagene noensinne, og med den beste manageren, at denne saken henger over dem. Mitt budskap til Manchester City er at dette må løses før eller siden. Det er for deres eget rykte også, fortsetter han.



Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville forteller at han hele tiden har vært kritisk til Financial Fair Play (FFP).

Han mener det ble skapt for å la de største klubbene forbli størst.

– Men hvis reglene er på plass, må du følge dem. Hvis Manchester Citys eiere og ledere blir funnet skyldige i noen av de mest alvorlige anklagene, vil det medføre langvarige skader og være med på å tilsmusse ryktet deres, sier Gary Neville i det samme Sky Sports-programmet.

Independent skriver at Premier League flere ganger skal ha fått råd om å opprette et uavhengig organ for å etterforske slike saker, men så langt har man talt for døve ører.

Ifølge avisen skal en rekke klubber være «rasende» over situasjonen, og det faktum at prosessen trekker ut i langdrag.

Også Everton er under etterforskning for påstått brudd på økonomiske regler.

Everton anklages for et brudd på reglene som omfatter lønnsomhet og bærekraftig klubbdrift. Regelbruddet skal ha skjedd i perioden i slutten av forrige sesong, 2021/22.