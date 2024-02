Bildene som Manchester United-fansen ikke vil se

Manchester United - West Ham 3-0

Manchester United-stopper Lisandro Martínez gikk ned i smerter da han skjermet ballen ut over sidelinjen i duell med West Hams Vladimir Coufal.



Lisandro Martínez holdt seg til kneet. Han kom seg på beina og fortsatte noen minutter igjen, men så lå han seg ned på gresset igjen snaut 70 minutter inn i oppgjøret. Argentineren var tydelig opprørt.

FIKK STØTTE: Lagkameratene, her ved Luke Shaw, kom bort til Lisandro Martínez, som holdt seg til sitt høyre kne. Foto: Dave Thompson / Pa Photos / NTB

Denne gangen ble han tatt ut av Manchester United-manager Erik ten Hag. Raphaël Varane kom inn for Lisandro Martínez.

I april i fjor pådro Lisandro Martínez seg et brudd i foten. Den tidligere Ajax-spilleren startet i begynnelsen av den nye sesongen, men et tilbakeslag gjorde at Martínez fikk et nytt langtidsopphold på sidelinjen.

OPPRØRT: Lisandro Martínez var preget da han gikk av banen. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Manchester United vant kampen 3-0. Rasmus Højlund sendte United i ledelsen på sin 21-årsdag i første omgang, før Alejandro Garnacho scoret to mål og fastsatte resultatet til 3-0 i andre omgang.